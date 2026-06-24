Le Vietnam appelé à devenir un maillon incontournable de la tech mondiale

Le Vietnam devrait concentrer ses ressources sur les secteurs où il peut devenir indispensable à la chaîne d’approvisionnement technologique mondiale, plutôt que de tenter de reproduire des produits déjà dominés par les géants mondiaux, a déclaré un expert vietnamien en technologies basé en France à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

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Photo : VNA/CVN

Le Dr. Ta Anh Phuong, cofondateur et de Seinetime, a expliqué que, tandis que le Vietnam s’oriente vers le développement de 10 groupes technologiques stratégiques et de 30 produits technologiques prioritaires, le principal défi pour le pays n’est plus de choisir les technologies à développer, mais de déterminer comment allouer efficacement des ressources limitées afin de créer des produits compétitifs à l’échelle internationale.

L’expert a déclaré que le Vietnam devait se méfier tout particulièrement de ce qu’il a qualifié de "piège du protectionnisme technologique" : investir massivement dans le développement de produits destinés uniquement au marché intérieur, mais dépourvus de la compétitivité nécessaire pour s’imposer sur les marchés internationaux.

Selon le Dr Ta Anh Phuong, l’expérience de nombreux pays a démontré que les tentatives de créer des alternatives complètes aux géants technologiques mondiaux se traduisent souvent par des coûts élevés, des technologies rapidement obsolètes et un potentiel d’exportation limité.

Dans un contexte de spécialisation croissante des chaînes de valeur technologiques mondiales, aucun pays ne peut raisonnablement maîtriser tous les segments de l’écosystème technologique, a-t-il affirmé.

Au lieu de se demander combien de produits technologiques le Vietnam peut fabriquer, les décideurs politiques devraient se demander si ces produits offrent une valeur ajoutée suffisamment unique pour que les marchés internationaux les choisissent. Dans cette optique, l’expert suggère que le Vietnam se concentre sur les secteurs capables de créer une valeur "irremplaçable" au sein des chaînes d’approvisionnement mondiales.

Selon le Dr Ta Anh Phuong, un atout prometteur réside dans les données en langue vietnamienne et les ensembles de données spécifiques au Vietnam et à l’Asie du Sud-Est - des régions où les entreprises technologiques mondiales ne détiennent pas encore d’avantages considérables.

Concevoir des produits distinctifs

Le développement de modèles d’intelligence artificielle (IA) adaptés à la langue vietnamienne et aux besoins régionaux pourrait permettre au Vietnam de concevoir des produits distinctifs plutôt que de se confronter frontalement aux plateformes mondiales bien établies.

Il a également proposé que le Vietnam développe des compétences en matière de tests, de certification et de normalisation technologiques pour le marché de l’ASEAN. Une mise en œuvre efficace permettrait au Vietnam de devenir une plateforme régionale pour l’évaluation, l’inspection et la certification de la qualité des technologies, et ainsi d’occuper une position de premier plan au sein de l’écosystème technologique régional.

Une autre orientation stratégique consisterait à développer des produits dont le coût de changement est élevé pour les clients. Le Dr Ta Anh Phuong a souligné que les logiciels et les technologies profondément intégrés aux opérations, aux équipements ou aux systèmes de gestion des entreprises tendent à créer des avantages concurrentiels plus durables que les produits facilement remplaçables.

Concernant la liste des 30 produits technologiques stratégiques récemment annoncée par le Vietnam, l’expert a souligné que le principal risque résidait dans une dispersion excessive des ressources.

Même les économies avancées ne peuvent investir de manière égale dans tous les secteurs technologiques, a-t-il affirmé, recommandant au Vietnam de concentrer ses ressources sur un certain nombre de domaines susceptibles de générer les retombées les plus importantes au cours des trois à cinq prochaines années.

Parmi les domaines prioritaires, il a suggéré d’inclure les grands modèles de langage vietnamiens et les systèmes d’IA spécialisés, les plateformes de cloud computing, les solutions de cybersécurité pour les infrastructures critiques et les bases de données nationales, l’IA embarquée pour l’industrie 4.0, la blockchain pour la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement, les batteries de stockage d’énergie, les équipements électriques à haut rendement et les puces spécialisées. Ces secteurs allient une forte demande du marché aux capacités existantes du Vietnam, tout en offrant une création de valeur significative à long terme.

Au-delà des priorités technologiques, l’expert a souligné l’importance de la souveraineté des données, alors que le Vietnam accélère sa transformation numérique et met en œuvre la Loi sur les archives de 2024. Les archives numériques nationales ne doivent pas suivre un modèle unique. Les données doivent être classées selon leur niveau de sensibilité afin d’établir des mécanismes de gouvernance appropriés.

Selon l’expert, les données hautement confidentielles relatives à la défense et à la sécurité nationales, aux hauts dirigeants et au fonctionnement de l’appareil d’État doivent être stockées sur une infrastructure nationale, totalement ou quasi totalement isolée d’Internet. Les données sensibles telles que les registres de population, les données fiscales, les informations de santé et judiciaires pourraient être gérées via des systèmes de cloud hybride, à condition que le Vietnam conserve la maîtrise des données originales et, surtout, des clés de chiffrement.

La maîtrise des clés de chiffrement est plus importante que l’emplacement physique des serveurs, car la souveraineté des données dépend également des logiciels, des droits d’administration du système, des mécanismes de chiffrement et des juridictions compétentes pour les fournisseurs de services, a-t-il souligné.

Le Dr Ta Anh Phuong a également mis en garde contre les risques techniques liés à la numérisation des archives, notamment les fuites de métadonnées, l’insuffisance des mécanismes garantissant l’intégrité des données, la faiblesse de la gestion des comptes administrateurs et les vulnérabilités inhérentes à la reconnaissance optique de caractères (OCR). Selon lui, si ces problèmes ne sont pas résolus, ils pourraient compromettre la validité juridique et la fiabilité à long terme du système national d’archives numériques du Vietnam.

Le Vietnam a une occasion unique de renforcer sa position dans la chaîne de valeur technologique mondiale. Cependant, l’expert a souligné que les avantages ne reviendront pas aux pays qui tentent de tout faire. Dans un monde technologique de plus en plus spécialisé, le succès viendra de ceux qui choisissent les domaines prioritaires les plus pertinents, concentrent leurs ressources sur les segments à forte valeur ajoutée et créent des produits répondant aux besoins réels du marché.

L’expert a conclu que le Vietnam devrait s’efforcer de devenir un maillon indispensable de l’écosystème technologique international - le moyen le plus efficace d’éviter le piège du protectionnisme technologique et de bâtir une compétitivité durable à long terme.

VNA/CVN