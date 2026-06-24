Une nouvelle étape dans la coopération maritime entre le Vietnam et la Malaisie

Dans un contexte de renforcement continu des relations bilatérales, élevées au rang de Partenariat stratégique global en novembre 2024, la visite officielle effectuée du 22 au 25 juin dans l'État de Pahang par le navire CSB 8005 des Garde-côtes vietnamiens marque une nouvelle étape dans la coopération maritime entre le Vietnam et la Malaisie.

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Photo : VNA/CVN

Première escale d’un navire des Garde-côtes vietnamiens au port de Kuantan, cette visite témoigne de la volonté des deux pays de consolider leur coopération afin de garantir la sûreté, la sécurité maritimes et de contribuer à la paix et à la stabilité régionales.

Lors de la cérémonie d’accueil, Mohd Marmizi bin Md Nor, directeur adjoint de l’Agence malaisienne de contrôle maritime (MMEA) de l’État de Pahang, a souligné l’honneur pour la Malaisie de recevoir le CSB 8005 pour cette première visite. Selon lui, en tant que nations maritimes, le Vietnam et la Malaisie partagent une responsabilité commune dans la préservation d’espaces maritimes sûrs, sécurisés et pacifiques. Cette visite constitue une occasion précieuse de renforcer la compréhension mutuelle, d’échanger des connaissances spécialisées et de partager des expériences opérationnelles afin d’améliorer les capacités professionnelles des deux forces.

S’exprimant auprès du correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) en Malaisie, le responsable malaisien a estimé que cette visite reflétait la solidité des relations entre les deux organismes et témoignait de leur confiance mutuelle ainsi que de leur engagement commun en faveur de la sécurité et de la stabilité maritimes dans la région. Il a également souligné le potentiel important de coopération dans des domaines tels que la recherche et le sauvetage, l’application de la loi en mer, la formation du personnel, le renforcement des capacités et la gestion des incidents maritimes.

De son côté, le colonel Trân Nguyên Lai, commandant adjoint et chef d’état-major du Commandement régional n°4 des Garde-côtes vietnamiens, a exprimé sa gratitude pour l’accueil chaleureux réservé à la délégation vietnamienne. Il a rappelé que les relations entre le Vietnam et la Malaisie connaissaient un développement dynamique dans de nombreux domaines, notamment politique, économique ainsi que dans la défense et la sécurité, la coopération maritime occupant une place de plus en plus importante.

Le colonel Trân Nguyên Lai a affirmé que les Garde-côtes vietnamiens accordaient une grande importance à leur partenariat avec la MMEA. Les échanges francs et constructifs entre les deux parties illustrent, selon lui, la confiance et la responsabilité partagée face aux défis croissants en mer. La présence en Malaisie du CSB 8005, un navire moderne de 2.400 tonnes entièrement construit au Vietnam, constitue une opportunité de renforcer les échanges professionnels, de favoriser l’apprentissage mutuel et de consolider la confiance entre les deux forces, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et au développement durable de la région.

Réunions de travail approfondies

Au cours de la visite, les deux parties ont tenu des réunions de travail approfondies sur plusieurs sujets d’intérêt commun, notamment les opérations de recherche et de sauvetage (SAR) ainsi que la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Les experts des deux forces ont partagé leurs expériences concernant les procédures opérationnelles, les systèmes de commandement et l’utilisation de technologies modernes, notamment les drones et les logiciels de planification des opérations de recherche.

Photo : VNA/CVN

Concernant la lutte contre la pêche INN, la partie vietnamienne a réaffirmé sa détermination à promouvoir un secteur halieutique durable. Elle a également proposé de renforcer les échanges d’informations via une ligne téléphonique directe opérationnelle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 afin de traiter rapidement les incidents en mer dans un esprit humanitaire et professionnel, conformément à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

Au-delà des activités professionnelles, la visite a également été marquée par plusieurs événements d’échange et de rapprochement, notamment des rencontres sportives amicales, une visite de l’Académie de la MMEA ainsi qu’un exercice conjoint de communication. Ces activités ont contribué à renforcer les liens d’amitié et la compréhension mutuelle entre les personnels des deux forces.

Les responsables de la MMEA ont qualifié cette visite de jalon important dans les relations de coopération entre les deux organismes chargés de l’application de la loi en mer. Les deux parties ont par ailleurs exprimé l’espoir qu’un protocole d’accord (MOU) sur la coopération en matière d’application de la loi maritime entre les gouvernements vietnamien et malaisien soit prochainement signé, afin de fournir un cadre juridique solide aux activités conjointes de coordination, de formation et de renforcement des capacités.

Grâce aux résultats positifs obtenus, la visite du CSB 8005 contribue non seulement à renforcer la confiance stratégique entre le Vietnam et la Malaisie, mais aussi à réaffirmer la volonté commune des deux pays de promouvoir la paix, la stabilité, la sûreté et la sécurité maritimes, au bénéfice du développement et de la prospérité de l’ASEAN.

VNA/CVN