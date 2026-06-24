Hô Chi Minh-Ville:

Les projets de start-up innovantes soutenus à hauteur de 800 millions de dôngs

Hô Chi Minh-Ville accorde un soutien financier maximal de 800 millions de dôngs à chaque projet de start-up innovante dans le secteur des technologies numériques, couvrant des volets tels que la formation, l'attraction des talents, la R&D, le conseil et l'acquisition de technologies.

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La résolution fixant les critères, conditions, ordres, procédures, contenus et niveaux de soutien sur le budget municipal en faveur des projets de start-up innovantes dans l'industrie des technologies numériques sur le territoire a été adoptée par le Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville lors de sa 3e session, le 19 juin.

Selon ce texte, un projet peut bénéficier d'aides réparties sur 5 groupes de contenus, pour un montant total maximum de 800 millions de dôngs. L'enveloppe la plus importante concerne l'acquisition et l'innovation technologiques, s'élevant jusqu'à 400 millions de dôngs par projet, soit l'équivalent de 50% des coûts réels. Ce budget est destiné à l'achat de droits de propriété technologique, de licences de logiciels, de solutions numériques ou aux transferts de technologies servant directement le projet.

Par ailleurs, des aides sont également prévues pour la formation et le développement des ressources humaines dans le domaine du numérique, à hauteur de 100 millions de dôngs maximum, ce qui correspond à 50% des frais réels de participation à des formations ou d'obtention de certifications numériques, au Vietnam comme à l'étranger.

Les projets peuvent également recevoir jusqu'à 100 millions de dôngs pour attirer une main-d'œuvre hautement qualifiée, des experts et des talents du secteur des technologies numériques.

Les activités de recherche et développement (R&D) ainsi que la production pilote se voient allouer un montant maximal de 150 millions de dôngs, soit l'équivalent de 50% du budget de réalisation.

Pour bénéficier de ces mesures de soutien, les projets doivent relever de l'écosystème des start-up innovantes dans le secteur de l'industrie des technologies numériques et être déployés sur le territoire de Hô Chi Minh-Ville. Ils doivent également avoir dépassé le stade de l'idée et démontrer un potentiel de commercialisation du produit. Les entreprises doivent s'engager à utiliser les fonds conformément aux objectifs fixés, à s'acquitter pleinement de leurs obligations financières et à ne pas cumuler d'autres aides publiques pour les mêmes postes de dépenses.

Outre ces conditions obligatoires, les projets doivent répondre à des critères de faisabilité, de capacité d'exécution, d'applicabilité et d'impact socio-économique. Ils doivent également se conformer aux réglementations relatives à la propriété intellectuelle et au transfert de technologies, tout en présentant un plan de commercialisation solide pour leurs produits.

Photo: VNE/CVN

Un coup de fouet à l’écosystème des start-up numériques

En ce qui concerne spécifiquement le volet lié à l'acquisition et à l'innovation technologiques, le projet doit prouver qu'il permet de créer un produit ou un service nouveau, ou d'apporter une amélioration significative par rapport à l'existant. Il doit en outre faire l'objet d'un contrat ou d'un engagement légal de transfert de technologie.

Selon les autorités de Hô Chi Minh-Ville, la promulgation de cette politique découle des exigences de mise en œuvre de la loi sur l'industrie des technologies numériques, tout en donnant un coup de fouet à l'écosystème des start-up numériques de la municipalité. Actuellement, la ville compte environ 1 588 start-up innovantes, dont le commerce électronique et l'intelligence artificielle représentent près de 25%. La métropole se fixe pour objectif de voir éclore 5 000 start-up innovantes d'ici 2030.

D'après les calculs de l'organisme de rédaction, si le dispositif est déployé à l'échelle prévue chaque année, le budget requis s'élèvera à environ 32 milliards de dôngs. Sur cette enveloppe, 5 milliards de dôngs seront alloués à la formation des ressources humaines, 5 milliards à l'attraction d'experts, 7,5 milliards aux activités de R&D et de production pilote, 2,5 milliards au conseil en création d'entreprise et 12 milliards à l'acquisition ainsi qu'à l'innovation technologiques.

La municipalité estime que les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre de cette politique sont garanties, dans la mesure où les prévisions budgétaires allouées à la science, à la technologie, à l'innovation et à la transformation numérique pour l'année 2026 disposent encore de plus de 3 367 milliards de dôngs non encore affectés à des missions spécifiques.

Hô Chi Minh-Ville s'impose comme le premier pôle de start-up innovantes du pays. Selon le classement StartupBlink 2026, la mégapole a progressé de 12 places pour se hisser au 98e rang mondial - son meilleur classement historique -, atteignant ainsi avec 4 ans d'avance son objectif d'intégrer le top 100 des écosystèmes de start-up mondiaux. La ville se classe également au 5e rang en Asie du Sud-Est et figure parmi les écosystèmes de start-up les plus dynamiques de la région, portée par des secteurs phares tels que la fintech et la blockchain.

Truong Giang/CVN