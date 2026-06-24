Écosystème électronucléaire : assurer la cohérence et la pertinence de chaque maillon structurel

Le Vietnam accélère la préparation de son programme électronucléaire en renforçant simultanément ses ressources humaines, ses capacités réglementaires et son cadre institutionnel. Au-delà de la construction de centrales, l’objectif est de bâtir un écosystème nucléaire civil complet, sûr et durable au service du développement national.

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Selon Nguyên Tuân Khai, vice-président de l'Institut de l'énergie atomique du Vietnam, relevant du ministère de la Science et de la Technologie, l'énergie électronucléaire doit être appréhendée comme un écosystème global et complexe, au sein duquel chaque maillon exige impérativement une ressource humaine dotée de qualifications professionnelles spécifiques et adaptées.

L'enjeu actuel ne réside pas uniquement dans la formation d'un effectif suffisant pour l'exploitation des futures centrales nucléaires, mais consiste avant tout à bâtir des capacités nationales fondamentales et durables pour l'ensemble de cet écosystème nucléaire civil.

Photo : VNA/CVN

Cette ambition exige une maîtrise approfondie des connaissances interdisciplinaires, une accumulation constante d'expériences pratiques ainsi que l'instauration d'une culture de sûreté extrêmement rigoureuse à tous les niveaux de responsabilité.

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) recommande d'ailleurs officiellement que le développement de l'électronucléaire soit considéré comme un programme national global plutôt que comme un simple projet de construction d'infrastructure industrielle. Un tel programme doit impérativement intégrer un système juridique robuste, une autorité de réglementation compétente, des capacités de recherche scientifique avancées, des infrastructures techniques spécialisées, des ressources humaines qualifiées et des mécanismes de garantie de la sûreté opérationnelle tout au long du cycle de vie du développement de l'énergie nucléaire.

Conformément à la Résolution 174/2024/QH15 relative à la poursuite de l'investissement dans le projet électronucléaire de Ninh Thuân, l'Assemblée nationale a promulgué la Résolution 189/2025/QH15 en date du 19 février 2025, instaurant des mécanismes et des politiques spécifiques pour ledit projet.

Ressources humaines

Parallèlement, le Premier ministre a approuvé le «Projet de formation et de renforcement des ressources humaines au service du développement de l'électronucléaire jusqu'en 2035», par la Décision 1012/QĐ-TTg du 26 mai 2025. La relance de ce programme nucléaire est intrinsèquement liée à la capacité de gestion de l'État, où le perfectionnement progressif de l’Agence vietnamienne pour la radioprotection et la sûreté nucléaire est perçu comme le maillon essentiel, posant les fondations de l'ensemble du programme de développement pour la période à venir.

L'Agence vietnamienne pour la radioprotection et la sûreté nucléaire du ministère de la Science et de la Technologie exerce les fonctions de gestion étatique en matière de sûreté, de sécurité et de garanties nucléaires.

Le projet intitulé «Renforcement des capacités de l’Agence vietnamienne pour la radioprotection et la sûreté nucléaire au service du développement de l'électronucléaire jusqu'en 2035», approuvé le 6 avril 2026 par la Décision 624/QĐ-TTg, vise à transformer progressivement cet organisme en une autorité réglementaire nationale disposant de l'autorité, des ressources et des compétences techniques nécessaires pour remplir pleinement ses missions. Cette démarche démontre que le Vietnam perfectionne méthodiquement les conditions préalables indispensables à son programme de développement nucléaire national.

La préparation simultanée de l'investissement, des ressources humaines et des capacités réglementaires prouve que l'électronucléaire n'est pas perçu au Vietnam comme un simple projet de construction de centrale, mais comme une composante majeure d'un programme de développement de l'énergie atomique à long terme. Ce programme implique de nombreux secteurs durant tout le cycle de vie du projet, car l'existence d'un programme électronucléaire ne s'arrête pas au moment où la centrale commence à produire de l'électricité. Il se prolonge à travers diverses phases critiques, incluant l'exploitation courante, l'extension de la durée de vie des installations, le démantèlement des structures après l'arrêt des activités et la gestion sécurisée du combustible usé.

VNA/CVN