Hô Chi Minh-Ville

Clôture de la Coupe du monde de billard carambole à trois bandes 2026

La Coupe du monde de billard carambole à trois bandes 2026 s'est clôturée le soir du 25 mai à Hô Chi Minh-Ville, après une semaine de compétitions intenses.

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Photo : VNA/CVN

La finale a opposé le jeune joueur vietnamien Chiem Hong Thai au champion belge Frederic Caudron. Grâce à une performance très stable et à son expérience, le joueur belge s'est imposé sur le score de 50 à 25 après 22 tours de jeu, décrochant ainsi son troisième titre de champion sur le sol vietnamien.

Bien qu'il ait terminé à la deuxième place, le joueur vietnamien Chiêm Hông Thai a réalisé un parcours exceptionnel devant son public. Après des qualifications difficiles, il a réussi à intégrer le tableau principal grâce à une efficacité remarquable.

Durant les phases éliminatoires, il a d'abord éliminé son compatriote Bao Phuong Vinh après un retournement de situation impressionnant. En quarts de finale, Chiêm Hông Thai a créé la surprise en battant la star néerlandaise Dick Jaspers, troisième mondial, avant d'écarter en demi-finale le Belge Eddy Merckx, numéro deux mondial, pour atteindre sa première finale. Son adversaire en finale était Frederic Caudron, souvent qualifié de génie de la discipline, qui comptait déjà 21 victoires en Coupe du monde.

Après le match, Chiêm Hông Thai a exprimé quelques regrets sur son début de partie manqué, mais il a affirmé que cela restait le tournoi le plus réussi de sa carrière à ce niveau. Cette édition 2026 a d'ailleurs enregistré la plus forte participation de joueurs vietnamiens de l'histoire du tournoi.

Organisée du 18 au 24 mai par la Fédération de billard de Hô Chi Minh-Ville sous l'autorité de l'Union mondiale de billard, cette compétition a rassemblé près de 200 joueurs venus de 18 pays et territoires.

VNA/CVN