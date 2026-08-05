Le Vietnam accueille 47 ressortissants expulsés des États-Unis

Le Service de l’immigration de la police de Hô Chi Minh-Ville a annoncé, le 5 août, avoir coordonné avec les autorités compétentes pour l’accueil de 47 citoyens vietnamiens expulsés des États-Unis à leur arrivée à l’aéroport international de Nôi Bài, à Hanoï. Il s’agit du plus important groupe de ressortissants rapatriés à Hô Chi Minh-Ville depuis le début de l’année 2026.

>> An Giang reçoit 109 citoyens vietnamiens remis par le Cambodge

Photo: VNA/CVN

Selon les autorités, la plupart de ces personnes résidaient auparavant à Hô Chi Minh-Ville avant leur départ pour les États-Unis, où elles ont enfreint la législation locale. Après l’achèvement des procédures judiciaires, elles ont été remises aux autorités vietnamiennes, conformément aux accords de coopération bilatérale.

L’opération de rapatriement s’est déroulée dans le respect de la législation vietnamienne, des exigences diplomatiques, de la sécurité publique ainsi que des droits et intérêts légitimes des citoyens concernés.

Pour les personnes ne pouvant pas rejoindre immédiatement leur famille, ne disposant pas d’un lieu de résidence stable ou se trouvant dans une situation particulièrement difficile - notamment les personnes âgées, en mauvaise santé ou sans contact avec leurs proches depuis longtemps -, les autorités coopéreront avec les administrations locales, la police et les services de santé de Hô Chi Minh-Ville afin de leur assurer un hébergement et une assistance temporaire dans des centres de protection sociale.

Le Service de l’immigration de la police de Hô Chi Minh-Ville rappelle aux citoyens souhaitant étudier, travailler, voyager ou s’installer à l’étranger de respecter les lois du pays d’accueil. Il les appelle à ne pas recourir à l’immigration clandestine, au séjour ou au travail illégaux, à l’usage de faux documents ou à toute activité liée aux réseaux de migration illégale.

Les autorités recommandent également d’effectuer toutes les formalités nécessaires avant le départ et de maintenir un contact régulier avec les représentations diplomatiques vietnamiennes à l’étranger afin de pouvoir bénéficier d’une assistance en cas de besoin.

VNA/CVN