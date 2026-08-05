Marché de l'emploi : forte hausse des recrutements dans l'industrie et l'ingénierie

Selon Adecco Vietnam, les perspectives économiques favorables continuent de soutenir les besoins en main-d’œuvre. Au cours des six premiers mois de 2026, le Vietnam a attiré 34,65 milliards de dollars d’investissements directs étrangers (IDE), soit une progression de 61% sur un an, tandis que les décaissements d’IDE ont atteint 13,03 milliards de dollars, leur niveau le plus élevé depuis 5 ans.

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Cette dynamique s’est traduite par une hausse de 32% des demandes de recrutement enregistrées par Adecco Vietnam au deuxième trimestre par rapport au premier. En revanche, l’offre de candidats demeure insuffisante. Le nombre de candidatures a diminué de 13% par rapport au premier semestre 2025, accentuant la concurrence entre les entreprises pour attirer des profils hautement qualifiés, notamment dans les domaines de l’intelligence artificielle (IA), de l’IA générative (GenAI), des données, de l’informatique en nuage, de la cybersécurité et des semi-conducteurs.

Photo : VNA/CVN

Les secteurs de la production et de l’ingénierie ont enregistré la plus forte progression des recrutements, avec une augmentation de 70 % des offres d’emploi par rapport à la même période de l’année précédente. Cette évolution est portée par l’expansion des capacités industrielles, la réorganisation des chaînes d’approvisionnement et l’afflux continu d’investissements dans les industries de haute technologie.

Les entreprises recherchent principalement des ingénieurs, des spécialistes des opérations, de la chaîne logistique, des achats, du contrôle qualité et de la gestion d’usine, tandis que la demande pour les fonctions commerciales et marketing interentreprises demeure stable. Toutefois, la pénurie de personnel qualifié persiste, en particulier dans les domaines de l’ingénierie, des semi-conducteurs, de l’automatisation et du management.

Dans les secteurs de la santé, des biens de consommation et du commerce de détail, le segment des produits dermocosmétiques continue de tirer la croissance du marché, soutenu par une sensibilisation accrue aux soins de la peau et par le développement des réseaux de pharmacies, des cliniques et du commerce électronique. Adecco Vietnam indique que les besoins de recrutement dans le Nord du pays ont progressé de 21% sur un an. Les entreprises renforcent notamment leurs équipes commerciales et marketing, en particulier dans les domaines des ventes multicanales, du commerce électronique et de la gestion de la relation client, tandis que l’intégration de l’IA accroît la demande de cadres capables d’exploiter les technologies numériques et les données.

Les secteurs des technologies et des services financiers poursuivent également leur développement, avec une hausse de 44% des besoins de recrutement par rapport au premier semestre 2025. Les entreprises privilégient les profils spécialisés en IA, GenAI, données, informatique en nuage, cybersécurité et semi-conducteurs. Dans les services financiers, les recrutements concernent principalement la banque d’entreprise, la gestion de clientèle, la banque privée et les services destinés aux investisseurs étrangers. Les candidats maîtrisant le chinois ou le japonais restent particulièrement recherchés.

Le rapport souligne par ailleurs la progression de la demande pour les services de gestion de la paie, de mise à disposition de personnel et d’externalisation des ressources humaines. Les entreprises des secteurs manufacturier, logistique, des produits de grande consommation et des technologies adoptent de plus en plus des solutions de gestion des ressources humaines fondées sur le cloud, les contrats de travail électroniques et les outils numériques afin d’optimiser leurs coûts tout en garantissant le respect des obligations réglementaires.

Pour les derniers mois de 2026, Adecco Vietnam prévoit que le marché de l’emploi continuera d’être soutenu par les flux d’IDE, la transformation numérique et l’expansion des activités industrielles. Selon Nguyên Hoang Thanh Chuong, directeur des services de recrutement d’Adecco Vietnam, la demande de talents hautement qualifiés dans les domaines de l’IA, des technologies, de l’ingénierie, de la chaîne logistique, des services financiers et du management devrait rester élevée, tandis que la rareté de ces profils continuera de représenter un défi majeur pour les entreprises.

VNA/CVN