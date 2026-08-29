Le Vietnam accorde une aide d'urgence à la Colombie après un séisme

Le Vietnam a décidé d’accorder une aide humanitaire d’urgence de 100.000 dollars à la Colombie, en signe de solidarité et de soutien au peuple colombien après le séisme du 10 août 2026, qui a causé d’importantes pertes humaines et matérielles.

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Photo : VNA/CVN





L’État et le peuple vietnamiens ont décidé d’accorder une aide humanitaire d’urgence de 100.000 dollars au gouvernement et au peuple colombiens afin de les aider à surmonter les conséquences du séisme et à rétablir rapidement les conditions de vie des communautés touchées.

Cette aide intervient à la suite des lourdes pertes humaines et matérielles causées par le séisme qui a frappé la Colombie le 10 août 2026. Elle témoigne de l’amitié et de la solidarité traditionnelles ainsi que de l’esprit de soutien mutuel entre les peuples vietnamien et colombien.

VNA/CVN