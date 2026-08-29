Le Vietnam accorde une aide d'urgence à la Colombie après un séisme

>> Colombie : le bilan du séisme monte à 273 morts
>> La Colombie à la recherche des centaines de disparus du séisme
>> Séisme en Colombie : le nombre de morts passe à 329
|Le séisme qui a frappé la Colombie le 10 août 2026 a causé des lourdes pertes humaines et matérielles.
|Photo : VNA/CVN
L’État et le peuple vietnamiens ont décidé d’accorder une aide humanitaire d’urgence de 100.000 dollars au gouvernement et au peuple colombiens afin de les aider à surmonter les conséquences du séisme et à rétablir rapidement les conditions de vie des communautés touchées.
Cette aide intervient à la suite des lourdes pertes humaines et matérielles causées par le séisme qui a frappé la Colombie le 10 août 2026. Elle témoigne de l’amitié et de la solidarité traditionnelles ainsi que de l’esprit de soutien mutuel entre les peuples vietnamien et colombien.
VNA/CVN