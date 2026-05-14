Le Vietnam a chaud, et cela va durer quelques jours

Le Vietnam subit une vague de chaleur intense à l'échelle nationale, alors que des températures caniculaires continuent de se propager dans tout le pays, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF).

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Des plaines du Nord aux provinces du Sud, des temps chauds et secs dominent les conditions météorologiques, plusieurs régions enregistrant des températures supérieures à 38°C. Même si le thermomètre pourrait légèrement baisser le 16 mai, la chaleur et l’humidité devraient persister avant le retour des orages à partir du 17 mai.

Photo : VNA/CVN

Après plusieurs jours d’orages, le Nord du Vietnam connaît une nouvelle vague de chaleur. Les prévisionnistes annoncent des températures localisées supérieures à 35°C , tandis que la canicule devrait s’étendre au delta du fleuve Rouge le 14 mai.

À Hanoï, les habitants devraient subir deux jours consécutifs de fort ensoleillement et de chaleur accablante. Les prévisions indiquent que les températures pourraient atteindre environ 35°C en journée les 14 et 15 mai, tandis que les températures nocturnes devraient rester élevées, entre 27°C et 28°C.

Les météorologues ont souligné que les températures annoncées dans les prévisions officielles sont mesurées dans des conditions météorologiques standard.

En réalité, les températures ressenties à l’extérieur, notamment dans les zones fortement urbanisées, avec leurs immeubles en béton et leurs routes asphaltées, peuvent être de 2 à 4°C plus élevées. Dans les grandes villes, la température ressentie peut approcher les 40°C aux heures les plus chaudes de l’après-midi.

Cette période de transition saisonnière pourrait également déclencher de violents orages dans plusieurs régions. Des averses soudaines, accompagnées de foudre, de grêle, de vents forts et de tourbillons localisés, pourraient engendrer des risques supplémentaires après plusieurs jours de forte chaleur.

Le chef du bureau des prévisions météorologiques du NCHMF, Nguyên Van Huong, a appelé à la prudence face aux risques d’orages, de tornades, de foudre et de fortes rafales de vent, qui mettent en danger des vies et des biens. Il a mis en garde contre les risques sanitaires importants liés à une exposition prolongée à une chaleur extrême, tels que la déshydratation, l’épuisement et le coup de chaleur.

Il a recommandé de limiter les activités extérieures entre 10 h et 16 h. En cas de sortie, il est conseillé de porter des vêtements protecteurs, un chapeau, des lunettes de soleil et un masque. Il est également recommandé d’éviter les travaux prolongés en extérieur et les efforts physiques excessifs.

Lorsqu’on travaille par forte chaleur, le responsable a conseillé de boire au moins 1,5 à 2 litres d’eau par jour afin de prévenir la déshydratation et la perte d’électrolytes, qui peuvent entraîner un collapsus cardiovasculaire et des troubles graves.

Il a également insisté sur l’importance d’une alimentation équilibrée, riche en fruits et légumes, et de bilans de santé réguliers, en particulier pour les personnes âgées, les enfants et les personnes souffrant de maladies chroniques telles que l’hypertension et les maladies cardiaques.

VNA/CVN