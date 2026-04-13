Le Vietnam participe à la réunion des ministres des Finances de l'ASEAN

Le Vietnam a participé à la coopération financière régionale en assistant à la 30 e réunion des ministres des Finances de l'ASEAN (AFMM 30) et à la réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales de l'ASEAN (AFMGM 13), ainsi qu'à des réunions connexes tenues en ligne du 7 au 10 avril.

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Photo : VNA/CVN

Lors de l'AFMM 30, les ministres des Finances de l'ASEAN ont salué les progrès accomplis par les groupes de travail sur le financement des infrastructures, la coopération en matière d'assurance, l'intégration douanière, le Guichet unique de l'ASEAN, la collaboration intersectorielle, le Forum fiscal de l'ASEAN et le Forum du Trésor de l'ASEAN. Ils ont loué ces réalisations, qui contribuent à l'intégration régionale, et ont approuvé le plan de coopération pour la prochaine phase.

Le Vietnam a réaffirmé sa stratégie de développement pour 2021-2025 et 2026, articulée autour de trois piliers : la réforme institutionnelle, le développement des infrastructures et les ressources humaines, les infrastructures constituant une priorité absolue pour stimuler la croissance.

Le vice-ministre vietnamien des Finances, Trân Quôc Phuong, a exprimé son soutien aux rapports des groupes de travail, soulignant les efforts déployés pour mettre en œuvre le Plan directeur de la Communauté économique de l'ASEAN.

Pour atteindre ces objectifs, le Vietnam mobilise diverses ressources financières. Outre une utilisation efficace du budget de l'État, le pays tire parti des capitaux nationaux via les marchés financiers et encourage les partenariats public-privé (PPP). La diversification des financements permet non seulement d'alléger la pression sur la dette publique, mais aussi d'améliorer la durabilité et l'efficacité des projets d'infrastructures stratégiques.

Le Vietnam a également souligné le rôle des Forums fiscaux et douaniers de l'ASEAN dans l'amélioration du climat des affaires. La simplification des procédures et le mécanisme du guichet unique réduisent les coûts et les délais de traitement pour les entreprises, tout en renforçant la transparence et la compétitivité. Le vice-ministre a insisté sur le fait que la suppression des obstacles liés aux infrastructures est essentielle pour améliorer la compétitivité et promouvoir la connectivité régionale. Le Vietnam s'est engagé à poursuivre une étroite coordination avec les États membres afin de bâtir une communauté financière de l'ASEAN forte et prospère.

Lors de discussions avec les organisations internationales, les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales de l'ASEAN, ainsi que le secrétaire général de l'ASEAN, ont examiné les perspectives macroéconomiques régionales avec les dirigeants de la Banque asiatique de développement, de la Banque mondiale et du FMI. La croissance de l'ASEAN a atteint 4,5% en 2025, soutenue par une forte demande intérieure, les investissements numériques, la reprise des exportations et des IDE dépassant 230 milliards de dollars.

Dans un contexte de risques géopolitiques et de volatilité des flux de capitaux, les dirigeants de l'ASEAN ont souligné l'importance de politiques macroéconomiques flexibles et d'une coopération régionale renforcée.

Lors de la session de l'AFMGM, Trân Quôc Phuong a réaffirmé l'engagement du Vietnam en faveur de marchés financiers intégrés et durables. Le Vietnam accélère ses réformes pour s'adapter aux secteurs émergents tels que les actifs numériques, l'intelligence artificielle et l'innovation, tout en diversifiant ses instruments financiers afin d'attirer les investissements.

Le Vietnam prévoit également d'harmoniser ses ressources nationales et internationales, en utilisant les prêts de la BAD, de la BM et d'autres partenaires au développement. En 2026, le pays réduira de 50% les coûts de mise en conformité et les procédures administratives, renforcera sa discipline budgétaire et privilégiera les investissements dans le développement et l'innovation. Le gouvernement s'engage à collaborer avec les organisations internationales et les pays de l'ASEAN pour garantir la sécurité énergétique, promouvoir la croissance verte et favoriser le développement durable.

Lors de la 13e réunion de l'AFMGM, les États membres de l'ASEAN ont approuvé le plan du secteur financier 2026-2030 et soutenu le projet de restructuration REVIVE visant à améliorer l'efficacité opérationnelle à partir de 2027. Ils ont également appuyé les initiatives prioritaires proposées par les Philippines, axées sur le développement du marché des capitaux, l'interconnexion des paiements et la résilience financière.

Le Vietnam a fermement soutenu le développement durable du marché des capitaux de l'ASEAN, soulignant que la confirmation par FTSE Russell de sa trajectoire de reclassement boursier constituait une étape importante en matière de réforme et de transparence. Le représentant du Vietnam s'est engagé à poursuivre une étroite coordination avec les États membres afin de mettre en œuvre efficacement les initiatives communes.

VNA/CVN