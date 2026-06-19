Hô Chi Minh-Ville teste un modèle de ville intelligente au niveau communal

Hô Chi Minh-Ville expérimente un modèle de gouvernance urbaine intelligente dans deux quartiers et la zone spéciale de Côn Dao. Fondé sur l’exploitation de données numériques en temps réel, ce dispositif vise à moderniser la prise de décision administrative et à améliorer la gestion des services publics.

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Photo : VNA/CVN

Cette initiative a été annoncée lors d’une conférence consacrée au déploiement pilote du modèle de ville intelligente au niveau communal, organisée récemment par le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville. Les localités retenues pour cette phase d’expérimentation sont le quartier de Phu Nhuân, le quartier de Vung Tàu et la zone spéciale de Côn Dao. Après un mois de mise en œuvre, le dispositif fera l’objet d’une évaluation en vue de l’élaboration d’un modèle de gouvernance urbaine intelligente susceptible d’être étendu à l’ensemble de la ville.

Selon Lâm Dinh Thang, directeur du Service municipal des sciences et des technologies, ce modèle de ville intelligente repose notamment sur des plateformes telles que le Centre d’opérations intelligent (IOC) et le jumeau numérique (Digital Twin). Le système permet de numériser la gestion administrative, de centraliser les données et d’assurer un suivi en temps réel dans des domaines tels que la sécurité publique, la circulation, l’urbanisme, le foncier ainsi que le développement socio-économique. Les autorités locales peuvent ainsi prendre des décisions plus rapides et plus précises à partir de données concrètes, plutôt que sur la base de rapports établis manuellement.

Les trois localités pilotes sont réparties en deux groupes de projets, adaptés à leur niveau de développement numérique, à leurs ressources en données et à leurs besoins de gestion.

Un premier groupe axé sur Côn Dao

Le premier groupe concerne le projet intitulé "Transformation numérique globale de la zone spéciale de Côn Dao - zone spéciale intelligente", mis en œuvre par la Société par actions des technologies et des communications du Vietnam (VNTT), membre du groupe Becamex. La première phase du projet a permis de mettre en place le Centre d’opérations intelligent, une plateforme de gestion intelligente fondée sur la technologie du jumeau numérique, ainsi que des systèmes de suivi socio-économique et de surveillance de la sécurité et de la circulation.

L’ensemble des données de gestion est intégré à une plateforme cartographique numérique, permettant aux responsables locaux de suivre la situation et de piloter les opérations de manière centralisée.

Phu Nhuân et Vung Tàu testent les outils de pilotage numérique

Photo : VNA/CVN

Le second groupe est déployé dans les quartiers de Phu Nhuân et de Vung Tàu, avec la participation du groupe Viettel. Les deux localités expérimentent un système de tableau de bord de pilotage et une solution de jumeau numérique destinée à la supervision urbaine.

Ce tableau de bord permet de suivre en temps réel les indicateurs de développement socio-économique, de générer automatiquement des rapports, de signaler les retards éventuels et d’aider les responsables à prendre leurs décisions sur la base de données numériques. Le quartier de Phu Nhuân prévoit de suivre 45 indicateurs, contre 42 pour celui de Vung Tàu.

L’intelligence artificielle au service de la gestion urbaine

Le système de jumeau numérique sera connecté aux caméras déjà en service et utilisera l’intelligence artificielle pour reconnaître les plaques d’immatriculation, détecter les infractions routières, l’occupation illégale des trottoirs, les dépôts de déchets non conformes, les rassemblements inhabituels ou encore les actes de violence, afin de déclencher des alertes précoces.

À Vung Tàu, le dispositif sera également étendu afin d’alerter les habitants et les touristes lorsqu’ils se baignent dans des zones maritimes dangereuses.

Vers une gouvernance pilotée par les données

Nguyên Manh Cuong, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que cette expérimentation répond à des besoins concrets liés au fonctionnement du modèle d’administration locale à deux niveaux. À l’heure actuelle, la gestion urbaine repose encore largement sur l’expérience des gestionnaires et sur la collecte manuelle d’informations, alors que de nombreux problèmes pourraient être traités plus efficacement grâce à une gouvernance fondée sur les données.

Prenant l’exemple du foncier, il a expliqué qu’une gestion reposant sur des données géoréférencées permettrait de déterminer avec précision les limites et la superficie des parcelles, réduisant ainsi les erreurs administratives et les chevauchements fonciers. À l’inverse, les méthodes traditionnelles fondées sur les dossiers papier et les relevés manuels sont davantage susceptibles de générer des écarts. Certains projets présentant une différence de seulement deux ou trois mètres carrés par rapport aux documents officiels ont néanmoins nécessité une révision complète des procédures, retardant leur mise en œuvre.

Un changement profond de la gouvernance urbaine

Photo : VNA/CVN

Selon les autorités municipales, l’objectif de ce modèle ne se limite pas à l’adoption de nouvelles technologies, mais vise avant tout à transformer les méthodes de gouvernance : passer d’un mode de gestion fondé sur l’expérience à une gouvernance fondée sur les données.

Grâce à l’interconnexion et à la mise à jour en temps réel des données, les autorités seront en mesure d’anticiper les évolutions, d’assurer un meilleur suivi des situations et de prendre des décisions plus rapides et plus précises, améliorant ainsi la qualité des services fournis aux citoyens et aux entreprises.

La ville prévoit également d’étudier l’extension du modèle à d’autres domaines tels que l’environnement, le tourisme, les infrastructures techniques, la protection sociale, la prévention des inondations, la gestion des ressources naturelles et d’autres secteurs spécialisés.

Thu Huong/CVN