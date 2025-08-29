Le typhon Kajiki fait cinq morts en Thaïlande

Des glissements de terrain et des inondations provoqués par le typhon Kajiki ont fait cinq morts et 15 blessés dans le Nord de la Thaïlande, ont déclaré des responsables jeudi 28 août, alors que des pluies abondantes sont prévues toute la semaine.

Le typhon a touché terre au Vietnam lundi 25 août, forçant des dizaines de milliers de personnes à évacuer pour se mettre en sécurité, avant de balayer le Laos et le Nord de la Thaïlande, avec des pluies torrentielles.

Cinq personnes sont mortes et 15 ont été blessées dans 12 provinces du nord de la Thaïlande, selon le Département de prévention et de lutte contre les catastrophes. Des provinces comme Nan, Chiang Rai et Mae Hong Son ont été particulièrement durement touchées, avec des inondations soudaines ayant détruit des ponts et isolé des localités.

Depuis dimanche 24 août, au moins sept personnes ont été portées disparues, avec plus de 1.800 foyers et 6.300 personnes affectées par le typhon, qui s'est affaibli en une dépression tropicale en progressant à l'intérieur des terres.

"Le niveau de l'eau pourrait augmenter dans certaines zones", a averti l'Agence de gestion des catastrophes. Mercredi 27 août, deux personnes ont été tuées dans des glissements de terrain dans la populaire destination touristique du Nord, Chiang Mai.

Le Département météorologique du royaume prévoit des pluies continues jusqu'à la semaine prochaine dans les régions Nord, Nord-Est et Centre. La Thaïlande connaît régulièrement de fortes pluies de juin à septembre, mais les experts affirment que le changement climatique d'origine humaine a intensifié les conditions météorologiques extrêmes, rendant les situations de plus en plus imprévisibles.

