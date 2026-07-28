Pêche : le Vietnam prépare son adhésion à la Commission du Pacifique occidental et central

Le 28 juillet, le Département des pêches et de la surveillance des ressources halieutiques, relevant du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, a organisé dans la province de Khanh Hoa un atelier national consacré au renforcement des capacités du Vietnam à remplir les obligations liées à son statut de pays non membre coopérant ainsi qu'à la feuille de route vers une adhésion à part entière à la Commission des pêches du Pacifique occidental et central (WCPFC).

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Lors de l'atelier, des représentants du Département des pêches et de la surveillance des ressources halieutiques ont indiqué que le Vietnam participait à la WCPFC en qualité de pays non membre coopérant depuis 2009. Avec le soutien du secrétariat de la WCPFC, de la Communauté du Pacifique et de plusieurs projets de coopération internationale, le pays a progressivement renforcé son système de gestion des pêches, amélioré la qualité de ses rapports de données, déployé un système de surveillance des navires de pêche et intensifié la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Photo : VNA/CVN

La directrice exécutive de la WCPFC, Rhea Moss-Christian, a salué les efforts déployés par le Vietnam pour s'acquitter pleinement des responsabilités liées à son statut de pays non membre coopérant. Le secrétariat de la WCPFC continuera d'accompagner le Vietnam en lui apportant un appui technique et en partageant son expérience afin de lui permettre de s'acquitter pleinement de ses obligations et de progresser vers une adhésion à part entière à l'organisation.

Selon un rapport présenté lors de l'atelier, le Vietnam a déjà rempli de nombreuses obligations fondamentales liées à son statut de pays non membre coopérant, notamment en perfectionnant son cadre juridique conformément à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), en exploitant un système de surveillance des navires de pêche de 15 mètres et plus, en enregistrant les navires dans la base nationale de données sur les pêches, en mettant en place un système de certification électronique et en s'acquittant pleinement de ses contributions financières annuelles.

VNA/CVN