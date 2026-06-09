La Malaisie intensifie sa lutte contre les plastiques à usage unique

À l’occasion de la Journée mondiale de l’océan, célébrée lundi 8 juin, la Malaisie a lancé une campagne intitulée "Sans plastique à usage unique" dans 56 parcs marins à travers le pays.

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Photo : VNA/CVN

Lors d’une cérémonie organisée dans le parc marin de Pulau Redang, le directeur général du Département malaisien des pêches, Adnan Hussain, a appelé les visiteurs, les complexes hôteliers et les entreprises touristiques à modifier leurs habitudes en matière d’utilisation de sacs plastiques lors de leurs séjours dans les îles des parcs marins.

Selon lui, les sacs plastiques jetés de manière irresponsable polluent les écosystèmes et se dégradent en microplastiques nocifs. Le gouvernement malaisien encourage les touristes à utiliser des contenants réutilisables ou des produits respectueux de l’environnement lors de leurs visites.

S’exprimant devant la presse à l’issue de la cérémonie, Adnan Hussain a indiqué que la Malaisie privilégiait actuellement les actions de sensibilisation plutôt que les sanctions.

Le même jour, le Département des pêches de Malaisie, en collaboration avec plusieurs partenaires, a lancé un programme de restauration des récifs coralliens comprenant la plantation de 600 fragments de coraux et la réintroduction d’espèces sauvages à Pulau Redang.

Adnan Hussain a souligné que la restauration des coraux constituait une priorité afin de reconstituer les récifs touchés par les phénomènes de mortalité massive et de blanchissement.

Il a averti que, sans action rapide, les parcs marins malaisiens risquaient de perdre progressivement leurs récifs coralliens, un élément fondamental de l’ensemble de l’écosystème marin.

VNA/CVN