Au moins 12 morts et des centaines de blessés dans un séisme aux Philippines

Les autorités philippines ont publié un bilan actualisé des victimes après le séisme de magnitude 7,8 qui a frappé le Sud du pays le 8 juin. On dénombre au moins 12 morts, sept disparus et plus de 200 blessés.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

La ville portuaire de General Santos a été la plus touchée. Les services de gestion des catastrophes ont confirmé sept décès et environ 130 blessés après l'effondrement de plusieurs petits bâtiments et la fissuration de nombreuses structures, dont un pont important. Les cinq autres décès ont été enregistrés à Cotabato Sud, Davao Occidental et sur l'île de Balut.

Les équipes de secours s'efforcent de vérifier les informations selon lesquelles plusieurs élèves seraient piégés dans un bâtiment scolaire de deux étages effondré à General Santos. La police a indiqué que le séisme s'est produit le jour de la rentrée scolaire, alors que les élèves étaient réunis pour la levée des couleurs, provoquant la panique et faisant plus de 100 blessés ou inconscients parmi les élèves.

L'Autorité de l'aviation civile des Philippines (CAAP) a annoncé la suspension temporaire de toutes les opérations à l'aéroport international de General Santos afin d'évaluer la sécurité des infrastructures aéroportuaires et des équipements de navigation. Cette fermeture a entraîné l'annulation immédiate d'au moins 17 vols intérieurs. Les passagers ont été invités à contacter directement les compagnies aériennes pour obtenir des informations actualisées sur leurs voyages.

L'Institut philippin de volcanologie et de sismologie a signalé un tsunami de 1,4 mètre suite au séisme au large des côtes. Par ailleurs, une vague de tsunami de 83 centimètres a été enregistrée par des équipements de surveillance au large de l'île indonésienne de Sulawesi.

Auparavant, le Centre d'alerte aux tsunamis du Pacifique avait averti que des vagues de tsunami pouvant atteindre trois mètres pourraient toucher certaines côtes philippines, tandis que des vagues allant jusqu'à un mètre étaient prévues pour certaines régions d'Indonésie et de Malaisie. Des vagues de tsunami de moindre ampleur étaient également attendues au Japon, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et dans plusieurs îles et territoires du Pacifique occidental.

VNA/CVN