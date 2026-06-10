La Turquie dévoile sa priorité pour la COP31 : l'électrification

La présidence turque de la prochaine conférence mondiale sur le climat (COP31) a appelé mardi 9 juin les pays à s'engager à développer l'usage de l'électricité, mais d'une manière volontaire et non contraignante.

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Photo : AFP/VNA/CVN

À cinq mois de la COP31 d'Antalya (9 au 20 novembre), la Turquie a présenté à Bonn, au siège de l'ONU Climat, son initiative d'un "objectif collectif mondial d'augmenter la part de la demande énergétique finale fournie par l'électricité d'un peu plus de 20% aujourd'hui à 35% d'ici 2035".

Ce "sera l'une des priorités clefs de notre présidence de la COP31", a dit le président de la COP31, Murat Kurum, dans un discours.

Cette cible fait toutefois partie d'un ensemble d'engagements volontaires auxquels les pays seront libres de souscrire ou non. Elle se distingue ainsi des objectifs contraignants et âprement négociés chaque année durant les COP, qui doivent réunir le consensus des près de 200 pays membres de la convention des Nations unies sur le changement climatique.

L'initiative reflète le peu d'appétit du monde pour de nouveaux engagements contre les énergies fossiles aux COP et le retour au premier plan des questions de sécurité énergétique à cause de la tension au Moyen-Orient. L'électrification des voitures, par exemple, permet de réduire la dépendance au pétrole importé.

"L'électrification est l'un des principaux axes qui complètent les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique dans la réalisation de l'objectif de (limiter le réchauffement à) 1,5°C", a fait valoir Murat Kurum.

"C'est également l'une des clefs les plus importantes de la décarbonation", a-t-il ajouté.

La veille, l'Australien Chris Bowen, qui préside les négociations de la COP31 dans un partage des tâches inédit avec la Turquie, a dit à l'AFP à Bonn que l'électrification permettait de faire d'une pierre deux coups: non seulement elle améliore la sécurité énergétique, mais "elle réduit le besoin de combustibles fossiles" et donc les émissions de gaz à effet de serre.

Il a dit mardi 9 juin qu'il comptait s'"inspirer" des actions volontaires mises en avant par la Turquie - qui promeut également une réduction des déchets dans le monde - pour les négociations formelles.

"C'est important de fixer des objectifs et ces cibles. Mais on a déjà tellement d'objectifs; la question est de savoir comment on va les atteindre", a commenté pour l'AFP, Alden Meyer, du groupe de réflexion E3G.

"Il faut vraiment développer l'électrification et éliminer les énergies fossiles du système électrique en même temps", a-t-il insisté. "Si on électrifie et qu'on augmente le charbon, à quoi ça sert ?”.

Le charbon, très émetteur de CO 2 , reste l'un des principaux moyens de produire de l'électricité dans le monde. Même si les renouvelables l'ont détrôné l'an dernier, selon le groupe de réflexion spécialisé dans l'électricité Ember.

Berkan Özyer, directeur de Greenpeace Turquie, a salué un objectif "vital" d'électrification.

Mais "c'est une contradiction profonde que la Turquie, qui accueille la COP31, se fasse le champion de l'électrification sur la scène mondiale en conservant 37 centrales électriques à charbon actives et en laissant la porte ouverte à de nouveaux projets chez elle", a-t-il critiqué.

"L'électrification ne peut assurer des bénéfices climatiques significatifs que si l'électricité provient des renouvelables et non des énergies fossiles", a aussi insisté Duygu Kutluay, chargée de campagne de l'ONG Beyond Fossil Fuels.

AFP/VNA/CVN