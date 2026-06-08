Nouvelles mesures de protection de l'océan, un an après la conférence de Nice

Le gouvernement français a annoncé lundi de nouvelles aires de protection marine, et lancera un plan de lutte contre les déchets plastiques, dans le cadre d'une conférence à Paris un an après la Conférence des Nations unies sur l'Océan de Nice.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Je suis ravie d'annoncer aujourd'hui avec Catherine Chabaud (ministre déléguée chargée de la Mer et de la Pêche, ndlr) trois nouvelles zones de protection forte", a déclaré la ministre de la Transition écologique, Monique Barbut.

Ces trois aires sont situées en baie d'Audierne (Finistère), en Guadeloupe et dans les terres australes et antarctiques françaises.

Cela porte à 14,68% la part des eaux maritimes françaises placées en protection forte, un label interdisant ou limitant strictement des activités comme la pêche, l'extraction, le tourisme.

"Nous nous rapprochons ainsi fortement de l'objectif que nous nous sommes donnés à l'UNOC (la conférence des Nations unies sur les océans de juin 2025, ndlr), d'atteindre 14,8% d'ici la fin de cette année", a précisé la ministre.

Monique Barbut s'exprimait en ouverture du "Neptune Forum", qui se veut le "Davos de l'exploration de l'océan", et réunit lundi 8 juin au Jardin des Plantes à Paris, experts scientifiques, diplomates, acteurs associatifs, responsables institutionnels, entre autres.

Lutte contre les déchets plastiques

Cette rencontre est organisée un an après la conférence des Nations unies sur les océans, à Nice, qui s'était conclue par la ratification par 50 pays du traité sur la haute mer (dit BBNJ), accord international destiné à mieux protéger les eaux internationales, soit la moitié de la planète.

"Aujourd'hui nous sommes à plus de 90" pays signataires, a précisé lundi 8 juin l'ambassadeur français pour les océans et les pôles Olivier Poivre d'Arvor, lors du forum.

"Notre objectif (...) c'est de faire que le 11 janvier 2027, à New York, aux Nations unies, lors de la première COP de l'océan, la COP de la haute mer, nous soyons plus de 120 pays autour de la table", a-t-il ajouté.

Cette première COP Océan se tiendra en janvier au siège des Nations unies.

"Certes, certains pays ne ratifieront pas, je pense notamment aux États-Unis, la première zone exclusive économique. Mais c'est comme les réunions de copropriété, l'important c'est d'avoir le maximum de millièmes, et nous avons le maximum de millièmes à travers tous ceux qui ont déjà ratifié", a encore déclaré Olivier Poivre d'Arvor.

Monique Barbut et Catherine Chabaud présenteront également dans la matinée un plan d'action pour la lutte contre les déchets plastiques.

Accompagnées du commissaire européen à l'Océan, Costas Kadis, elles "se rendront au Port du Gros Caillou (Paris) pour une séquence pédagogique sur la pollution en mer et la présentation du plan d'action interministériel de lutte contre les plastiques en mer 2026-2030", a détaillé le ministère de la Transition écologique dans un communiqué.

"Chaque année, près de 12 millions de tonnes de plastique rejoignent nos océans. La lutte contre les déchets plastiques en mer était ainsi une des priorités de l'UNOC-3 et est un enjeu majeur pour la santé des écosystèmes marins, depuis l'intérieur des terres, jusqu'aux littoraux", est-il précisé.

AFP/VNA/CVN