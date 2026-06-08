Cuba : une nouvelle cargaison d'aide humanitaire arrive du Mexique

Une nouvelle cargaison d'aide humanitaire en provenance du Mexique est arrivée dimanche 7 juin à Cuba, en proie à une très grave crise économique et sociale, quatre mois après la mise en place d'un blocus pétrolier par Washington.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Il s'agit du sixième envoi d'aide humanitaire acheminé par Mexico vers Cuba depuis février. Le cargo Asian Katra est entré dans la baie du port de La Havane dans la matinée, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Les États-Unis imposent depuis fin janvier un blocus pétrolier à Cuba, située à 150 km des côtes de Floride, invoquant une "menace extraordinaire" que ferait peser l'île sur la sécurité nationale américaine.

Jeudi 4 juin, le représentant de l'ONU sur l'île a tiré la sonnette d'alarme sur la situation d'"urgence humanitaire" croissante que traverse l'île de 9,6 millions d'habitants, décrivant un "cocktail explosif" alors que commence seulement la saison des ouragans.

Depuis le lancement il y a deux mois du plan d'action humanitaire de l'ONU, chiffré à plus de 90 millions de dollars mais financé à environ un tiers, les conditions "se sont détériorées dans presque tous les secteurs", a souligné Francisco Pichon.

AFP/VNA/CVN