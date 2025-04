La demande d'électricité pour les centres de données devrait plus que doubler d'ici 2030, dopée par l'IA

Dopée par l'intelligence artificielle, la consommation d'électricité des centres de données devrait "plus que doubler" d'ici 2030, un défi pour la sécurité énergétique et un facteur de hausse des émissions de CO 2 , selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) publié jeudi 10 avril.