Le secteur privé thaïlandais plaide pour un ALE avec l’UEEA

Le secteur privé thaïlandais appelle à accélérer les négociations d’un accord de libre-échange avec l’UEEA afin de renforcer les échanges et les investissements.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le secteur privé thaïlandais propose d’accélérer les négociations d’un accord de libre-échange (ALE) entre la Thaïlande et l’Union économique eurasiatique (UEEA), tout en élaborant une feuille de route pour l’ouverture des marchés, avec l’objectif de porter les échanges commerciaux entre la Thaïlande et la Russie à 5 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années.

Cette proposition a été formulée lors d’une visite en Russie d’une délégation du secteur privé thaïlandais conduite par Poj Aramwattananont, président de la Chambre de commerce thaïlandaise et du Conseil du commerce de Thaïlande, à l’occasion de la visite du vice-Premier ministre et ministre thaïlandais des Affaires étrangères, Sihasak Phuangketkeow.

À long terme, les entreprises thaïlandaises proposent d’accélérer les négociations d’un ALE avec l’UEEA afin de réduire les barrières tarifaires et non tarifaires et de faciliter le commerce, l’investissement, la logistique et la connectivité des chaînes d’approvisionnement. L’UEEA regroupe la Russie, l’Arménie, le Biélorussie, le Kazakhstan et le Kirghizistan, pour une population totale de plus de 185 millions d’habitants.

Dans le cadre de cette visite, les deux parties préparent également le Forum d’investissement Russie-Thaïlande 2026, qui se tiendra à Bangkok du 29 au 31 octobre et offrira aux entreprises des deux pays l’occasion de renforcer leurs contacts et leurs négociations commerciales.

VNA/CVN