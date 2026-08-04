La Thaïlande accueille 18,5 millions de touristes étrangers de janvier à juillet

La Thaïlande a accueilli plus de 18,5 millions de touristes étrangers au cours des sept premiers mois de l'année, générant des recettes de plus de 896 milliards de bahts (près de 27 milliards de dollars américains).

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Selon les données publiées le 3 août par le ministère thaïlandais du Tourisme et des Sports, les cinq principaux marchés émetteurs sont la Chine (près de 3,08 millions de visiteurs), la Malaisie (2,37 millions), l'Inde (près de 1,38 million), la Russie (1,1 million) et la République de Corée (plus de 679.000), rapporte le journal The Nation.

Malgré ce chiffre de plus de 18 millions, le nombre total de visiteurs étrangers en Thaïlande a tout de même diminué de 3,19% par rapport à la même période l'an dernier.

Le ministre du Tourisme et des Sports, Surasak Phancharoenworakul, a attribué ce recul au récent ralentissement des voyages court-courriers, notamment à la réduction du nombre de vols en provenance d'Inde, ce qui a freiné la croissance globale.

Selon le ministère, la Thaïlande a accueilli 567.312 visiteurs étrangers entre le 26 juillet et le 1er août, soit une baisse de 2,92% par rapport à la semaine précédente, représentant une moyenne de 81.045 arrivées par jour. Le nombre de visiteurs court-courriers a diminué de 4,34% sur un an pour s'établir à 362.773, tandis que les arrivées long-courriers ont légèrement baissé de 0,31% à 204.539.

Les responsables du tourisme thaïlandais ont identifié deux principaux facteurs externes expliquant la baisse des arrivées court-courriers : les troubles persistants dans les provinces frontalières du sud du pays et la forte réduction des vols en provenance d'Inde. Le nombre de sièges disponibles sur les liaisons Inde - Thaïlande a chuté de 28,6% sur un an, tandis que la capacité sur les liaisons Inde - Malaisie a diminué de 20,7%.

En revanche, les marchés long-courriers, notamment l'Europe occidentale, ont poursuivi leur reprise grâce au lancement de nouvelles liaisons directes, dont les lignes Dubaï - Bangkok (Don Mueang) et Amsterdam-Suvarnabhumi. Parallèlement, la saison estivale en République de Corée a dynamisé le tourisme familial. Le nombre de visiteurs coréens en Thaïlande a progressé de 19,85% en une semaine, atteignant 25.778, ce qui a permis à la République de Corée de passer de la cinquième à la quatrième place du classement hebdomadaire des marchés thaïlandais.

Le ministère thaïlandais du Tourisme et des Sports anticipe une reprise des arrivées étrangères dans les semaines à venir, portée par la haute saison touristique estivale sur les principaux marchés d'Asie de l'Est, en particulier la Chine et la République de Corée.

VNA/CVN