Le Secrétariat du Parti renforce la discipline interne

Le 12 mai au siège du Comité central du Parti, après examen des propositions de la Commission centrale de contrôle concernant des mesures disciplinaires à l’encontre de membres du Parti ayant commis des violations, le Secrétariat du Parti s’est prononcé sur des sanctions disciplinaires à l’encontre de plusieurs cadres ayant commis des violations.

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Ce sont Nguyên Van Buong, ancien secrétaire du Comité du Parti et président de la Cour populaire supérieure de Dà Nang ; Vu Thê Phiêt, secrétaire du Comité du Parti et président du Conseil d’administration de la Société des aéroports du Vietnam ; ainsi que Lê Van Hà, ancien membre du Comité provincial du Parti, secrétaire du Comité du Parti et président du Conseil populaire du quartier de Lê Hô (province de Ninh Binh).

Ces cadres avaient connu une dégradation de leur idéologie politique, de leur moralité et de leur mode de vie. Ils avaient enfreint les règlements du Parti et les lois de l’État dans l’exercice de leurs fonctions et responsabilités, notamment en matière de lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines.

Ils avaient également violé les règles relatives aux comportements interdits aux membres du Parti ainsi que les obligations d’exemplarité, entraînant des conséquences très graves, suscitant l’indignation de l’opinion publique et portant gravement atteinte à la réputation des organisations du Parti, des autorités locales et des organismes concernés.

Compte tenu de la nature, du degré, des conséquences et des causes des violations, et conformément aux règlements du Parti relatifs aux sanctions disciplinaires applicables aux membres fautifs, le Secrétariat du Parti a décidé d’exclure du Parti Nguyên Van Buong, Vu Thê Phiêt et Lê Van Hà.

Le Secrétariat a également demandé aux autorités compétentes d’appliquer rapidement des sanctions administratives de manière synchronisée avec les sanctions disciplinaires du Parti.

VNA/CVN