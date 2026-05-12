La reconstruction urbaine ne doit pas être freinée par les discours déformés

Le développement des infrastructures de transport constitue une mission stratégique majeure pour la capitale, en lien avec le Plan directeur global de la capitale Hanoï avec une vision à 100 ans et la mise en œuvre de la Loi sur la capitale (amendée).

Photo : Quôc Khanh/VNA/CVN

Plusieurs projets majeurs, notamment les routes périphériques, les lignes ferroviaires urbaines et nationales ainsi que les axes de connexion économique régionale comme le projet du boulevard paysager du fleuve Rouge, sont en cours de déploiement afin de renforcer la connectivité, soutenir la croissance et poser les bases d’une reconstruction urbaine moderne, synchrone et durable.

À l’instar de Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et de nombreuses autres localités du pays accélèrent également leurs investissements dans les infrastructures urbaines et interrégionales afin d’élargir les espaces de développement, d’améliorer leur compétitivité et de stimuler l’économie dans la nouvelle phase.

Lors d’une réunion tenue au début de l’année avec la permanence du Comité du Parti de Hanoï, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a salué les progrès réalisés par la capitale, en particulier dans la libération des terrains destinés aux grands projets de transport.

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Selon lui, le consensus obtenu auprès de la population constitue un facteur déterminant pour accélérer les chantiers stratégiques et créer de nouveaux moteurs de croissance pour Hanoï et la région économique clé du Nord.

Le lancement simultané de nombreux projets d’envergure illustre non seulement une forte volonté politique, mais aussi la concrétisation des orientations nationales relatives au développement des infrastructures stratégiques. Ces projets doivent contribuer à atteindre les objectifs de croissance à deux chiffres fixés pour Hanoï et pour le pays dans l’esprit de la résolution du XIVe Congrès national du Parti.

Cependant, certaines allégations diffusées sur les réseaux sociaux cherchent à déformer la réalité des opérations de libération des terrains, en niant le consensus de la population et l’importance des projets concernés.

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Dans les faits, la majorité des habitants soutiennent ces programmes dans l’intérêt collectif, tandis que les autorités continuent de placer au centre de leurs préoccupations les questions de relogement, de sécurité sociale et de maintien des moyens de subsistance.

Hanoï accélère actuellement les procédures de libération des terrains, longtemps considérées comme le principal obstacle ralentissant les investissements publics et les travaux d’infrastructure. La ville intensifie les opérations liées aux projets des périphériques 2,5 ; 3,5 et 4 de la région capitale, ainsi qu’aux lignes ferroviaires urbaines et aux grands projets ferroviaires nationaux, dont la ligne à grande vitesse Nord-Sud et la liaison Lào Cai-Hanoï-Hai Phong.

Lors d’une récente réunion consacrée à la résolution des difficultés rencontrées sur les projets des périphériques 2,5 et 3,5, le président du Comité populaire municipal de Hanoï, Vu Dai Thang, a demandé aux autorités locales d’accélérer les travaux afin de finaliser plusieurs tronçons avant les 15 et 30 mai 2026. Il a également insisté sur l’importance d’accélérer le relogement des habitants et de lancer immédiatement les travaux dans les zones déjà libérées.

La protection des droits des populations concernées demeure une priorité majeure des autorités municipales. Vu Dai Thang a demandé aux autorités locales de mobiliser l’ensemble du système politique et aux services compétents de régler rapidement les questions relevant de leur compétence, notamment l’approbation des prix des logements de relogement ainsi que la mise à disposition de logements et de terrains de réinstallation afin de permettre aux habitants de stabiliser rapidement leur nouvelle vie.

Pour les entreprises, usines et zones industrielles devant être relocalisées, la ville a demandé l’élaboration rapide de mécanismes de soutien adaptés afin d’assurer le maintien de la production, de l’emploi et des moyens de subsistance des travailleurs.

Parallèlement, Hanoï insiste sur la nécessité de garantir la protection sociale durant tout le processus de récupération des terrains, en accordant une attention particulière aux ménages vulnérables afin d’éviter l’apparition de litiges complexes.

L’expérience de Hanoï montre que lorsque les politiques d’indemnisation et de relogement sont mises en œuvre de manière transparente et que le dialogue direct avec les habitants est privilégié, les blocages persistants peuvent être résolus rapidement. Des projets longtemps paralysés, comme certaines sections des périphériques 1 et 2,5, connaissent désormais des avancées significatives.

Le projet du périphérique n°1 (tronçon Hoàng Câu - Voi Phuc) en constitue un exemple marquant. Retardé pendant des années en raison des difficultés liées à l’expropriation de milliers de ménages, il a enregistré des progrès considérables après la mise en place du modèle d’administration locale à deux niveaux.

En un peu plus de cinq mois, les procédures d’indemnisation, de relogement et de récupération des terrains concernant 1.295 foyers ont été pratiquement achevées, soit près du double des résultats obtenus durant les sept années précédentes.

Les autorités estiment également que la préparation en amont des fonds fonciers et des logements de relogement joue un rôle essentiel pour rassurer les habitants et réduire les délais de mise en œuvre des projets. C’est dans cette optique que le Comité populaire municipal a récemment demandé un réexamen complet des besoins en relogement avant l’approbation des grands projets d’investissement.

Malgré cela, certaines informations partielles diffusées sur les réseaux sociaux continuent d’exploiter les questions de démolition et de récupération des terrains afin de discréditer la politique de développement des infrastructures de la capitale.

Ces discours ignorent pourtant une réalité fondamentale : le développement des infrastructures est indispensable pour élargir les espaces urbains, réduire les embouteillages, renforcer les connexions régionales et créer de nouveaux moteurs de croissance pour Hanoï et les régions voisines.

Dans de nombreux quartiers concernés par les projets, les habitants ont volontairement remis leurs terrains et coopéré avec les autorités afin de permettre l’avancement des travaux dans l’intérêt général.

Derrière chaque déménagement se trouvent souvent des décennies de souvenirs et d’attachement, mais beaucoup acceptent ces sacrifices dans l’espoir de voir émerger une capitale plus moderne et mieux connectée.

Les faits montrent ainsi que lorsque les autorités agissent avec détermination, que les politiques de compensation sont transparentes et que les droits des citoyens sont garantis, les difficultés liées à la libération des terrains peuvent être surmontées. Les grands projets d’infrastructure ne se limitent pas à soutenir la croissance économique : ils participent également à la reconstruction urbaine et à l’amélioration durable de la qualité de vie. Dans ce contexte, les discours déformés ou les tentatives de manipulation vont à l’encontre des intérêts collectifs et des besoins réels du développement national.

VNA/CVN