Vietnam : 358 restes des martyrs retrouvés et rassemblés entre le 15 mars et le 6 mai

Au total, 358 restes des martyrs ont été retrouvées entre le 15 mars et le 6 mai dans le cadre de la "campagne de 500 jours et 500 nuits pour accélérer la recherche, le rassemblement et l’identification des dépouilles de martyrs", a-t-on appris lors d’une conférence qui s’est tenue lundi 11 mai à Hanoi.

>> Hommage solennel aux martyrs de Diên Biên Phu

>> Le Premier ministre rend hommage aux héros de la révolution à Hai Phong

>> Le Vietnam fixe l’objectif de retrouver au moins 500 restes de martyrs d’ici juillet 2026

Cet événement était organisé par le Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam, sous la présidence du général de corps d’armée Lê Quang Minh, vice-président dudit département et membre du Comité national de pilotage de la recherche, du rassemblement et de l’identification des restes des martyrs (Comité de pilotage 515).

Photo : VNA/CVN

Selon la Direction des politiques et des affaires sociales relevant du Département général de la politique, et le Bureau du Comité national de pilotage, les sept comités de pilotage des régions militaires, le commandement du 34e corps d’armée et les comités de pilotage des 34 provinces et villes relevant de l’administration centrale ont élaboré des plans pour la recherche et le rassemblement des restes des martyrs.

À ce jour, 17 provinces et villes ont mis en place des équipes chargées de prélever des échantillons sur les dépouilles des martyrs, tandis que 23 équipes de recherche et de prélèvement sont mobilisées à l'échelle nationale.

L'état-major général de l'Armée populaire du Vietnam a temporairement constitué une équipe de recherche et de prélèvement à Lào Cai, composée de 39 personnes, et a renforcé les effectifs de l'équipe de Tuyên Quang. La 7e région militaire a proposé la création de deux équipes temporaires à Hô Chi Minh-Ville et à Lâm Dông, tandis que la 5e région militaire en a proposé deux autres, dans la province de Khanh Hoa et à Dà Nang.

Du 15 mars au 6 mai, les agences et unités ont trouvé et rassemblé 358 restes des martyrs, dont 51 au Vietnam, 36 au Laos et 271 au Cambodge.

S'adressant à la conférence, le général de corps d’armée Lê Quang Minh a décrit la campagne comme une tâche politique particulièrement importante, d'une profonde portée politique, sociale et humanitaire, contribuant à honorer les héros et martyrs tombés au combat tout en renforçant la confiance du public envers le Parti, l'État et les forces armées.

Il a demandé aux agences et unités concernées de poursuivre la finalisation des plans et mécanismes relatifs à la campagne, notamment les plans d'inspection, les programmes de coopération avec le Laos et le Cambodge, ainsi que les préparatifs des missions de recherche menées durant la saison sèche 2025-2026.

Le responsable a également appelé à une coordination renforcée avec les États-Unis, la Chine et la République de Corée afin d'accéder aux documents, artefacts et effets personnels des soldats vietnamiens morts ou portés disparus pendant la guerre.

Parallèlement, le général de corps d’armée Lê Quang Minh a exhorté les agences et les collectivités locales à accélérer le développement des systèmes informatiques de collecte et de transfert d'échantillons, ainsi que de la gestion de la campagne, tout en intensifiant les actions de communication pour sensibiliser le public et susciter un consensus sur l'importance de cette initiative.

Dans le cadre de cette campagne, les autorités visent à retrouver et à rassembler environ 7.000 restes des martyrs, à achever le prélèvement d’échantillons dans près de 232.000 tombes non identifiées d’ici le deuxième trimestre 2027 et à effectuer des tests ADN sur environ 18.000 restes des martyrs.

La campagne vise également à constituer et à gérer une base de données génétiques des proches des martyrs non identifiés afin de faciliter leur identification, tout en intensifiant les opérations de déminage dans les zones clés, notamment les provinces de Tuyên Quang, Lào Cai et Lang Son.

VNA/CVN