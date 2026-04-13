Le secrétaire général et président Tô Lâm reçoit le Premier ministre slovaque

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a reçu le 13 avril le Premier ministre slovaque Robert Fico, en visite officielle au Vietnam.

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Photos : VNA/CVN

Lors de cette rencontre, Tô Lâm a chaleureusement salué la visite du chef du gouvernement slovaque, soulignant qu'il s'agit de la première tournée d’un dirigeant étranger au Vietnam après l'élection des hauts responsables de l'État, du gouvernement et de l'Assemblée nationale. Il a affirmé que ce voyage témoignait de la sincérité et de l'importance que le gouvernement et le peuple slovaques accordent à l'amitié de longue date entre les deux pays, marquant une étape vers une phase plus stable et plus concrète des relations bilatérales.

Réaffirmant que le Vietnam souhaite approfondir les relations avec la Slovaquie, l’un de ses partenaires traditionnels importants en Europe centrale et orientale, Tô Lâm a également souligné la volonté du Parti communiste du Vietnam de renforcer ses liens avec les partis politiques slovaques, notamment le parti Smer- SD (Direction - social - démocratie) et les membres de la coalition au pouvoir.

Saluant les résultats de l’entretien entre le Premier ministre Lê Minh Hung et son homologue Robert Fico, le secrétaire général et président Tô Lâm a exprimé sa satisfaction quant à l'élévation officielle des relations entre les deux pays au niveau de partenariat stratégique, témoignant d'une confiance politique élevée entre eux.

Le Premier ministre slovaque a précisé que le Vietnam demeure une source d'inspiration pour la Slovaquie et constitue son partenaire le plus important en Asie du Sud-Est et l’un des trois plus grands partenaires en Asie. Il a souligné que l’établissement du partenariat stratégique entre les deux pays et la signature de nombreux documents de coopération entre les ministères et les entreprises durant cette visite donneront un nouvel élan à la collaboration.

Les deux dirigeants ont convenu de travailler en étroite collaboration pour concrétiser immédiatement des accords conclus, en ciblant des secteurs de rupture tels que l'économie, le commerce, la science et la technologie, la défense et la sécurité, l'industrie, les énergies renouvelables, le tourisme, l’agriculture de hautes technologies et l'intelligence artificielle (IA).

Le dirigeant vietnamien a exposé les orientations clés pour faire progresser les relations Vietnam - Slovaquie dans le cadre de leur partenariat stratégique nouvellement renforcé. En conséquence, les deux parties devraient multiplier les échanges à tous les niveaux - au sein des partis, de l'État et du gouvernement - ainsi que les échanges entre les peuples, afin de consolider davantage la confiance politique.

Les liens économiques, commerciaux et d'investissement devraient constituer le pilier central, avec un accent mis sur des projets phares dans les secteurs de l'automobile, des énergies renouvelables, des hautes technologies, de la transformation numérique et des technologies de l'information, de la formation d'une main-d'œuvre qualifiée, de la coopération en matière de travail et des partenariats locaux. Les deux pays devraient également tirer parti de leurs positions respectives de porte d'entrée vers les marchés de l'ASEAN et de l'UE.

Photo : VNA/CVN

Concernant les questions mondiales et régionales d'intérêt commun, les deux parties ont souligné l'importance du respect du droit international, de la Charte des Nations unies et des principes fondamentaux des relations internationales. Elles ont insisté sur la nécessité de régler les différends par des moyens pacifiques, fondés sur le dialogue, la coopération et le respect mutuel, afin de contribuer à un climat de paix et de stabilité propice au développement durable et à la prospérité.

Elles ont souligné l'importance des échanges entre les peuples comme fondement solide et moteur essentiel de la compréhension mutuelle, renforçant ainsi l'amitié traditionnelle et la coopération globale.

Le secrétaire général et président de la République, Tô Lâm, a exprimé sa conviction que les relations entre le Vietnam et la Slovaquie continueront de se développer fortement, apportant des avantages concrets aux populations des deux pays et contribuant à la paix et au développement dans chaque région.

À cette occasion, Robert Fico a transmis à son hôte une invitation du président slovaque Peter Pellegrini à se rendre en Slovaquie. Le dirigeant vietnamien l'a acceptée avec plaisir.

VNA/CVN