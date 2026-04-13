Un dialogue sur le renforcement de la coopération Vietnam - Italie

Le président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a participé lundi matin le 13 avril (heure locale) à un dialogue politique sur le renforcement de la coopération Vietnam - Italie, dans le cadre de sa visite officielle en Italie.

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Dans son discours de bienvenue, Veronica Squinzi, vice-présidente chargée des affaires internationales de l'Association des entreprises de Lombardie, affiliée à la Confédération générale de l'industrie italienne, a souligné que la visite officielle du président de l'AN du Vietnam en Italie marquait une étape importante dans les relations étroites qui unissent les deux pays. Elle offrait l'occasion de réaffirmer leur engagement commun à renforcer le dialogue politique et à approfondir la coopération économique et technologique, en s'appuyant sur des valeurs partagées, le respect mutuel et une vision tournée vers l'avenir.

Selon Veronica Squinzi, dans un contexte d'instabilité économique mondiale, de tensions géopolitiques et de transformations en cours des chaînes de valeur mondiales, la coopération entre pays partenaires fiables est plus nécessaire que jamais. Un renforcement de la coopération Vietnam - Italie favorisera l'innovation et soutiendra un développement durable et inclusif dans les deux pays.

Partenariat stratégique

L'Italie et le Vietnam entretiennent des relations diplomatiques depuis plus de 50 ans et un partenariat stratégique depuis plus d'une décennie. L'Italie est un partenaire clé du Vietnam en Europe, et les relations bilatérales n'ont cessé de se renforcer suite à l'entrée en vigueur de l'Accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam (EVFTA). Pour l'Italie, le Vietnam constitue une porte d'entrée vers le marché de l'ASEAN.

Première région économique d'Italie, la Lombardie est le cœur du système industriel et technologique du pays. Milan, sa capitale, est le principal centre financier et d'affaires italien et une porte d'entrée vers le marché européen pour les entreprises et les investisseurs internationaux. La Lombardie est également la première région italienne en termes d'échanges commerciaux avec le Vietnam. L'ouverture d'une liaison aérienne directe entre Hanoï et Milan a encore amélioré la connectivité et créé de nouvelles opportunités de coopération économique et d'investissement.

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Il convient de noter que de nombreuses entreprises italiennes implantées au Vietnam sont originaires de Lombardie. Ces entreprises sont actives dans des secteurs stratégiques tels que la construction mécanique, l'automatisation industrielle, le développement des infrastructures, les énergies renouvelables, l'agriculture et la fabrication de pointe. Elles contribuent non seulement au renforcement des liens commerciaux et d'investissement, mais facilitent également le transfert de technologies, l'expertise en gestion et le partage des normes professionnelles. Dans le même temps, la Lombardie offre aux entreprises et organisations vietnamiennes un excellent point d'entrée dans l'écosystème industriel et d'innovation italien en Europe.

Selon Raffaele Cattaneo, sous-secrétaire de la région Lombardie, depuis 2003, la Lombardie considère le Vietnam comme un partenaire prioritaire au sein de l'ASEAN. L'inauguration de la liaison aérienne directe Milan - Hanoï témoigne de la réussite de cette coopération, contribuant non seulement à dynamiser le tourisme, mais aussi à faciliter les échanges commerciaux et culturels et à réduire les distances géographiques.

Disposant d’un fort potentiel technologique et d’une expertise de haut niveau, la Lombardie perçoit d'importantes opportunités de développement au Vietnam, pays connaissant une croissance impressionnante de son PIB (plus de 8% en 2025). Les entreprises lombardes sont prêtes à accompagner leurs partenaires vietnamiens dans les domaines de l'expertise de pointe, notamment la fabrication mécanique, la transition écologique et les énergies renouvelables pour un développement durable, la coopération en matière d'éducation et de formation professionnelle, ainsi que la restauration du patrimoine architectural et culturel.

Dans le contexte de la rationalisation de l'appareil administratif vietnamien, la Lombardie a manifesté un intérêt particulier pour l'établissement de relations de coopération avec plusieurs localités vietnamiennes, a déclaré Raffaele Cattaneo. Il s'est dit convaincu que la visite du président de l'AN, Trân Thanh Mân, renforcerait la coopération italo-vietnamienne et apporterait des avantages concrets aux entreprises et aux populations des deux pays.

Lors du dialogue, Trân Thanh Mân a souligné l'importance particulière de ce dialogue politique sur le renforcement de la coopération italo-vietnamienne, les relations bilatérales entrant dans une nouvelle phase de développement plus approfondie, plus efficace et plus substantielle.

Il a affirmé que ce dialogue constituait non seulement une occasion importante pour les entreprises des deux pays de se rencontrer et d'explorer les opportunités d'investissement et de commerce, mais aussi un symbole fort de plus de 50 ans d'amitié traditionnelle et de plus d'une décennie de partenariat stratégique, nourris par des générations de dirigeants et de citoyens des deux nations.

Le président de l'AN a noté qu'après quatre décennies de renouveau, d'ouverture et d'intégration, le Vietnam avait accompli des progrès remarquables. Le pays met actuellement en œuvre trois axes stratégiques majeurs : le développement d'infrastructures stratégiques ; l'amélioration des institutions et la création d'un environnement d'investissement transparent et favorable ; et le développement de ressources humaines hautement qualifiées, conjugué à l'innovation, à l'application des sciences et des technologies, à la transformation numérique et à la promotion d'économies vertes, circulaires et fondées sur la connaissance.

De ce fait, le Vietnam, autrefois pays pauvre et ravagé par la guerre, a réalisé des progrès considérables. Son économie, qui représentait environ 4 milliards de dollars au début de la période de réformes, a atteint aujourd'hui environ 514 milliards de dollars, le plaçant au 32e rang mondial et au 4e rang au sein de l'ASEAN. Le revenu par habitant du Vietnam en 2025 a atteint 5.026 dollars, le plaçant parmi les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, tandis que la croissance du PIB au premier trimestre 2026 a atteint 7,83%.

Selon le dirigeant vietnamien, le Vietnam figure parmi les 15 premiers pays en développement attirant les investissements directs étrangers (IDE), avec un montant cumulé d'IDE enregistrés atteignant environ 530 milliards de dollars. En 2025, le Vietnam est resté une destination stable et durable pour les flux d'investissements internationaux, avec un capital total enregistré dépassant 38,4 milliards de dollars.

Le volume total des échanges commerciaux entre le Vietnam et ses partenaires a atteint 930 milliards de dollars l'année dernière, le plaçant parmi les 20 économies les plus ouvertes au monde. Le Vietnam a signé 17 accords de libre-échange avec plus de 60 pays et territoires.

Sur cette base, Trân Thanh Mân a révélé que le Vietnam vise une croissance du PIB supérieure à 10% en 2026 et une croissance à deux chiffres soutenue entre 2026 et 2030.

Le Vietnam s'efforce également de réaliser des avancées majeures dans le développement scientifique et technologique, l'innovation et la transformation numérique nationale afin d'atteindre deux objectifs stratégiques : devenir un pays en développement doté d'une industrie moderne et d'un revenu intermédiaire de la tranche supérieure d'ici 2030, et un pays développé à revenu élevé d'ici 2045, a-t-il ajouté.

Pour atteindre ces objectifs, il a souligné que le Vietnam optimisera ses atouts internes tout en tirant pleinement parti des ressources externes grâce à l'intégration et à la coopération internationales.

Selon le président de l'AN, le Vietnam et l'Italie entretiennent une amitié de longue date fondée sur la confiance, le respect mutuel et un engagement commun en faveur de la paix, du développement et de la prospérité. Ces dernières années, leur partenariat stratégique s'est constamment renforcé et étendu à des domaines tels que l'économie, le commerce, l'investissement, la culture, l'éducation et les échanges entre les peuples.

L'Italie compte parmi les principaux partenaires du Vietnam en Europe. Réciproquement, le Vietnam se classe parmi les économies les plus dynamiques et à la croissance la plus rapide de la région Asie-Pacifique, bénéficiant d'un climat d'investissement favorable, d'une population active jeune, d'un vaste marché et d'une intégration mondiale croissante, autant d'atouts qui offrent aux deux pays un contexte propice au développement d'une coopération complémentaire.

À ce jour, les investisseurs italiens ont injecté des capitaux dans 167 projets au Vietnam, pour un investissement total enregistré dépassant 633 millions de dollars, plaçant l'Italie au 31e rang sur 154 pays et territoires investissant dans le pays. Globalement, bien que les investissements bilatéraux demeurent modestes, le potentiel de coopération future est considérable.

Dans un contexte d'accélération de la mondialisation et des transitions écologique et numérique, le Vietnam et l'Italie sont bien placés pour se compléter et optimiser leurs atouts respectifs en vue d'une croissance durable, inclusive et résiliente.

Sur cette base, le dirigeant a exhorté les deux parties à concrétiser leur volonté de coopération en résultats tangibles, en se concentrant sur les domaines prioritaires, notamment le perfectionnement des cadres institutionnels et juridiques afin de faciliter le commerce et l'investissement.

Photo : VNA/CVN

Il a également appelé à intensifier la coopération dans les secteurs où l’Italie dispose d’atouts et dont le Vietnam a fortement besoin, tels que l'industrie manufacturière, les hautes technologies, la transition écologique, les énergies renouvelables, les infrastructures, les industries de sous-traitance et l'agroalimentaire.

Le président de l'AN a proposé de renforcer les liens commerciaux entre les deux pays et d'aider les petites et moyennes entreprises à s'intégrer plus profondément dans les chaînes de valeur mondiales et d'intensifier la coopération en matière d'innovation et de transformation numérique.

Il a également souligné le rôle des deux organes législatifs dans la supervision et l'amélioration des mécanismes et des politiques, ainsi que dans la création d'un environnement juridique stable, transparent et propice à une coopération durable.

À l’issue de cet événement, les entreprises devraient se rencontrer, nouer des contacts, conclure des accords et en assurer la mise en œuvre.

Trân Thanh Mân a déclaré que l'AN continuerait de collaborer étroitement avec le gouvernement et le monde des affaires afin de consolider et d'améliorer les institutions, et de promouvoir un environnement d'investissement et d'affaires transparent, compétitif et favorable, soutenant ainsi une coopération Vietnam - Italie plus substantielle, efficace et durable.

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