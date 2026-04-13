Vietnam - Slovaquie : Déclaration conjointe sur l'établissement du partenariat stratégique

Le Vietnam et la Slovaquie ont publié une Déclaration conjointe sur l’établissement de leur partenariat stratégique à l'occasion de la visite officielle au Vietnam, du 12 au 14 avril, du Premier ministre slovaque, Robert Fico, à l’invitation de son homologue vietnamien Lê Minh Hung.

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Photo : VNA/CVN

Depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques en 1950, le Vietnam et la Slovaquie ont édifié et développé une relation d’amitié traditionnelle et une coopération multiforme fructueuse, fondées sur la confiance, l’égalité et le respect mutuel, au bénéfice des peuples des deux pays.

Conscientes de l’importance géopolitique, économique et technologique croissante de la région indo-pacifique, les deux parties ont réaffirmé la nécessité de consolider leur partenariat afin de promouvoir la connectivité régionale, un commerce international ouvert et un ordre mondial fondé sur le droit.

S’appuyant sur les 75 années de relations bilatérales, les deux Premiers ministres vietnamien et slovaque ont convenu d’adopter une Déclaration conjointe portant élévation des relations Vietnam-Slovaquie au niveau de partenariat stratégique. La mise en place de ce cadre vise à élever les relations bilatérales à une nouvelle hauteur, à consolider les mécanismes de coopération existants et à explorer de nouvelles voies pour approfondir la coopération entre les deux pays tant sur le plan bilatéral que multilatéral.

Dans ce nouveau cadre, le Vietnam et la Slovaquie continueront d'approfondir leur coopération dans les domaines d'intérêt commun afin d'apporter des avantages concrets aux populations des deux pays et de contribuer à la paix, à la stabilité, à la coopération et à la prospérité dans la région et dans le monde.

S’agissant de la politique et de la diplomatie, les deux parties réaffirment le rôle crucial des visites de haut niveau pour consolider l’amitié traditionnelle et ouvrir de nouvelles perspectives de collaboration efficace et concrète pour les intérêts des deux peuples, la paix, la stabilité et le développement de la région. Elles ont convenu d’intensifier les échanges de délégations et les dialogues politiques à tous les niveaux, notamment au plus haut niveau, tout en étudiant la mise en place de nouveaux mécanismes de coopération entre les ministères, les secteurs et les localités des deux pays.

Les deux parties ont convenu de renforcer leurs contacts par tous les canaux appropriés, notamment entre les instances compétentes du Parti communiste du Vietnam, du gouvernement, de l’Assemblée nationale et des collectivités locales vietnamiennes, ainsi qu’avec les organes et organisations compétents slovaques, afin de promouvoir la coopération politique, socio-économique et en matière de politique étrangère, ainsi que la compréhension mutuelle. Elles ont affirmé que le mécanisme de consultations politiques régulières entre les deux ministères des Affaires étrangères constitue un cadre principal permettant d’examiner la coopération et de mettre à jour les questions bilatérales, régionales et internationales.

Elles ont exprimé leur volonté de renforcer davantage les relations entre leurs organes législatifs respectifs par le biais d'échanges de délégations et de contacts bilatéraux et multilatéraux, en particulier entre les dirigeants, les commissions spécialisées et les groupes parlementaires d'amitié, conformément au cadre du nouveau partenariat bilatéral.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont réaffirmé leur engagement envers le multilatéralisme, soulignant le rôle central des Nations unies et l'importance du maintien d'un ordre international fondé sur des règles et du droit international. Ils ont également réaffirmé le principe de non-recours à la menace ou à la force, soutenant les efforts de la communauté internationale pour promouvoir le dialogue, la réconciliation et la recherche de solutions pacifiques, globales et durables aux crises actuelles, en vue d'une paix globale, juste et durable, ainsi que pour promouvoir et protéger les droits de l'homme sur la base des principes fondamentaux de la Charte des Nations unies et du droit international.

Les deux parties continueront de renforcer leur coopération, leurs échanges et leur coordination, le cas échéant, dans les cadres régionaux et internationaux, en se soutenant mutuellement dans leurs candidatures aux organisations internationales, notamment aux Nations unies, à l'Union interparlementaire, à l'ASEAN - UE, à l'ASEM et à d'autres cadres de coopération pertinents. Elles continueront également d'échanger leurs points de vue sur les questions régionales et internationales, en promouvant la coopération pour relever les défis sécuritaires traditionnels et non traditionnels, notamment les épidémies, le changement climatique, le terrorisme, la sécurité des ressources en eau, la sécurité énergétique et la sécurité alimentaire, tout en promouvant le développement durable, la libéralisation des échanges et le renforcement de l'intégration économique régionale.

Elles ont souligné l’importance de maintenir la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté, la liberté de navigation maritime et aérienne en mer et dans les océans ; de régler pacifiquement les différends sur la base du droit internationale, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

Les deux parties ont souligné l'importance de la mise en œuvre intégrale et effective de la Déclaration de 2002 sur la conduite des parties en Mer Orientale. Elles se sont également félicitées des progrès accomplis en vue de la conclusion rapide d'un Code de conduite effectif et substantiel en Mer Orientale (COC), conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

Parallèlement, la coopération économique et commerciale est considérée comme un pilier important des relations bilatérales. Sur la base des accords économiques bilatéraux et multilatéraux existants et sur la complémentarité de leurs économies respectives, les deux pays se sont engagés à approfondir leur coopération dans ces domaines, tout en garantissant un environnement commercial ouvert, équitable, transparent et non discriminatoire sur leurs marchés respectifs.

Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de renforcer le rôle et l’efficacité du le Comité intergouvernemental Vietnam - Slovaquie sur la coopération économique, en tant que mécanisme clé pour promouvoir les domaines de coopération et exploiter les potentiels de développement.

Les deux parties ont convenu de faciliter les investissements privés sur leurs marchés respectifs en promouvant les activités connexes dans chaque pays et en renforçant la coopération dans les domaines d'intérêt commun.

Les deux gouvernements ont souligné l’importance de créer un environnement d'affaires ouvert, transparent et équitable sur la base des principes et du droit international, tout en profitant au maximum des opportunités de coopération dans le cadre des relations entre le Vietnam et l’UE. Les deux parties soutiennent la mise en œuvre intégrale et effective de l'Accord de libre-échange UE - Vietnam (EVFTA), tout en reconnaissant l'importance de promouvoir la ratification de l'Accord de protection des investissements UE - Vietnam (EVIPA).

Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération en matière de défense par des échanges de délégations à tous les niveaux, notamment dans des domaines tels que la formation du personnel, l'instruction militaire, les opérations de maintien de la paix des Nations Unies, le déminage et la réponse aux défis sécuritaires non traditionnels.

Les deux parties ont exprimé leur volonté de renforcer leur coopération en matière de cybersécurité, de sécurité de l'information et de prévention et de lutte contre la cybercriminalité. Elles s'efforceront également de finaliser les procédures internes relatives à la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité, reconnaissant que son entrée en vigueur rapide consoliderait la coopération régionale et internationale dans ce domaine.

Les deux parties renforceront également leur coopération dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée et échangeront des informations criminelles par le biais des canaux INTERPOL et ASEANAPOL.

Les deux parties ont convenu d’approfondir leur coopération en science, technologie et innovation, notamment dans la transformation numérique et l’économie numérique. Elles se sont engagées à mobiliser des ressources pour mettre en œuvre les programmes de coopération, à soutenir la recherche, l’innovation et le transfert de technologies entre universités, instituts et entreprises, et à encourager la participation des entreprises technologiques ainsi que des fonds de développement et d’innovation. Elles favoriseront également le partage de connaissances et d'expertises en matière de gouvernance et de planification politique dans ces domaines.

Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération en matière d’éducation et de formation, notamment dans l’enseignement supérieur et postdoctoral, à travers des partenariats entre universités, instituts de recherche et entreprises. Elles intensifieront les échanges d'experts, d'enseignants-chercheurs et d'étudiants, mettront en place des projets conjoints et exploreront les possibilités de coopération, en particulier dans les domaines scientifiques et technologiques émergents tels que les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle, la robotique, l'automatisation, les technologies quantiques, la science des données, l'informatique, les technologies intelligentes et la fintech.

Les deux parties continueront de coopérer dans le domaine de l'éducation et de la formation en octroyant des bourses d'études, en promouvant des programmes d'échange d'étudiants et d'enseignants, en encourageant la participation des établissements d'enseignement aux programmes de l'UE tels qu'ERASMUS+, et en renforçant la pertinence de la coopération en matière de formation en fonction de l'évolution des besoins du marché du travail.

Elles ont réaffirmé leur volonté de renforcer la compréhension mutuelle entre les peuples et de développer des réseaux favorisant les liens et la coopération dans les domaines de la culture et des arts.

Les deux parties renforceront les échanges et les liens entre partenaires dans les domaines du tourisme et du sport, partageront leurs expériences et leurs atouts, promouvront la coopération touristique et faciliteront la participation aux événements touristiques annuels organisés dans chaque pays.

Afin de faciliter ces interactions, les deux gouvernements travaillent activement à la simplification des procédures de voyage, incluant des mesures de facilitation de visa pour les citoyens slovaques et la négociation prochaine d'un accord d'exemption de visa pour les titulaires de passeports officiels.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont convenu d’explorer une coopération plus efficace et mutuellement bénéfique en matière de mobilité de la main-d’œuvre, conformément aux législations nationales et aux besoins du marché du travail.

Elles ont convenu de promouvoir la coopération dans l’agriculture, la transformation agricole et la gestion de l’eau afin de faciliter les échanges commerciaux ; de renforcer leur coopération en vue d’atteindre la neutralité carbone, notamment par l’échange d’expériences en matière de réduction des émissions, de tarification du carbone et d’instruments politiques. Elles entendent également coopérer à la diversification des sources d’énergie durables (nucléaire, solaire, hydraulique, géothermie, éolien), afin de renforcer la sécurité énergétique et soutenir la transition verte, en encourageant la participation des institutions publiques, académiques et privées. Elles intensifieront en outre leur coopération dans l’économie circulaire, la gestion des déchets et les technologies vertes.

Elles ont convenu de promouvoir la coopération en matière de développement des ressources humaines dans le secteur de la santé, et ont par ailleurs exprimé leur volonté de développer la coopération en balnéologie, notamment en ce qui concerne la protection et l'utilisation des ressources naturelles à visée thérapeutique, les échanges d'experts, ainsi que la réadaptation et la médecine physique.

Les deux parties ont échangé leurs points de vue sur la possibilité de conclure un mémorandum d’entente en matière de coopération juridique et judiciaire entre les ministères de la Justice du Vietnam et de la Slovaquie, en remplacement de celui signé en 2014, conformément aux priorités des deux pays dans le nouveau contexte.

Elles ont convenu de renforcer la coopération entre les collectivités locales et de promouvoir les échanges entre les peuples, en tant que piliers du socle social des relations bilatérales.

Sur la base de la présente Déclaration conjointe, les ministères des Affaires étrangères des deux pays coordonneront avec les organes concernés l’élaboration d’un plan d’action conjoint pour sa mise en œuvre.

VNA/CVN