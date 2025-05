Le MAE iranien exhorte l'Inde et le Pakistan à éviter une nouvelle escalade

Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi et son homologue pakistanais Ishaq Dar ont discuté jeudi 8 mai des dernières évolutions de la situation en matière de sécurité en Asie du Sud, dans un contexte de tensions accrues entre l'Inde et le Pakistan.

>> L'Inde tire des missiles sur trois sites au Pakistan

>> Le chef de l'ONU appelle à la retenue militaire de l'Inde et du Pakistan

Photo : IRNA/VNA/CVN

Lors d'un appel téléphonique, le chef de la diplomatie iranienne, qui s'est rendu à New Delhi pour des consultations avec de hauts responsables indiens, a souligné l'importance des efforts déployés par l'Inde et le Pakistan pour empêcher une nouvelle escalade et réduire les tensions, selon un communiqué publié par le ministère iranien des Affaires étrangères.

Son homologue pakistanais a quant à lui évoqué la dernière situation dans la région ainsi que les positions de son pays sur les tensions avec l'Inde, soulignant que le Pakistan ne cherchait pas à faire monter la tension.

Les tensions entre l'Inde et le Pakistan se sont aggravées à la suite d'une attaque meurtrière contre des touristes à Pahalgam, dans le Cachemire sous contrôle indien, le 22 avril. L'Inde a tiré mardi soir et mercredi des missiles sur le Pakistan et le Cachemire sous contrôle pakistanais. Le Pakistan a déclaré avoir abattu cinq avions indiens et a promis de riposter.

Xinhua/VNA/CVN