Les relations Thaïlande - Vietnam gagnent en dynamisme et en portée stratégique

Les relations entre la Thaïlande et le Vietnam sont très dynamiques et revêtent une dimension de plus en plus stratégique, notamment au cours des deux dernières décennies, dans un contexte géopolitique marqué par de nouveaux défis.

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Photo : VNA/CVN

C’est ce qu’a affirmé le chercheur thaïlandais Kavi Chongkittavorn, expert de premier plan des questions régionales, lors d’un entretien accordé au correspondant de la VNA à Bangkok à la veille de la visite officielle en Thaïlande du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, et de son épouse.

Selon Kavi Chongkittavorn, ce dynamisme s’illustre par l’élévation successive des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique en 2013, de partenariat stratégique renforcé en 2019, puis de partenariat stratégique global l’an dernier. Les deux pays accordent une importance majeure au développement économique durable dans leur philosophie de développement respective, la Thaïlande promouvant le modèle économique bio-circulaire-vert (BCG) et le Vietnam mettant en œuvre sa stratégie de croissance verte. Cette coopération prend une importance accrue dans le contexte actuel de transition énergétique. La visite officielle attendue du dirigeant vietnamien devrait ainsi permettre aux deux pays d’explorer de nouveaux domaines de coopération afin de porter les relations bilatérales à un niveau supérieur.

Le chercheur thaïlandais a estimé que l’aspect le plus important de la coopération entre les deux pays réside dans leur volonté commune de surmonter la rivalité entre les grandes puissances, notamment en Asie du Sud-Est continentale. Chaque pays dispose de sa propre diplomatie et de spécificités distinctes. Ensemble, ils peuvent contribuer à équilibrer les relations avec les grandes puissances, les deux parties s’opposant à toute tentative d’hégémonie dans la région. Lorsqu’ils parlent d’une même voix, cela renforce positivement le rôle central de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

Kavi Chongkittavorn a également souligné que la Thaïlande et le Vietnam sont deux acteurs majeurs de la sous-région du Mékong. À ce titre, ils peuvent œuvrer conjointement à la prospérité et à la préservation durable du fleuve Mékong et de ses zones environnantes, tout en promouvant une bonne gouvernance et la protection de l’environnement.

Sur le plan économique, les deux pays constituent des maillons importants des chaînes d’approvisionnement régionales et mondiales. Ils devraient ainsi renforcer davantage leur connectivité et leur intégration aux différents cadres régionaux. La Thaïlande est le septième partenaire commercial du Vietnam dans le monde et son premier partenaire commercial au sein de l’ASEAN. Les deux pays doivent accélérer la mise en œuvre de la stratégie des « Trois connexions » afin de stimuler les investissements et les liens à tous les niveaux.

Le chercheur a également mis en avant l’importance des échanges entre les peuples. La communauté vietnamienne forte de quelque 100.000 personnes contribue activement au développement économique du nord-est de la Thaïlande. Plus d’un million de touristes des deux pays ont voyagé entre les deux nations l’an dernier. La Thaïlande et le Vietnam multiplient également les échanges de niveau plus élevé, notamment à travers les recherches conjointes entre universités et la coopération dans les technologies de pointe.

Kavi Chongkittavorn a estimé que la visite du secrétaire général et président Tô Lâm intervient à un moment particulièrement opportun pour plusieurs raisons. Premièrement, la croissance stable de l’économie vietnamienne, avoisinant les 8%, renforce le rôle du Vietnam comme moteur économique en Asie du Sud-Est. Cette visite revêt une grande importance dans la mesure où elle contribuera à approfondir davantage le partenariat stratégique global avec la Thaïlande.

Photo : VNA/CVN

Deuxièmement, en tant que deux plus grandes économies de l’Asie du Sud-Est continentale, un rapprochement accru entre le Vietnam et la Thaïlande aura des répercussions positives sur la paix et la stabilité dans la région indo-pacifique. Enfin, les deux pays mettent activement en œuvre la Vision de l’ASEAN sur l’Indo-Pacifique dans l’ensemble des domaines prioritaires. La coopération maritime et sécuritaire entre la Thaïlande et le Vietnam ne cesse de se renforcer et de se diversifier à travers des visites portuaires régulières et des exercices conjoints. Le renforcement des chaînes d’approvisionnement régionales, y compris dans le cadre des mécanismes de coopération du Mékong et de l’ASEAN, figure également parmi les priorités.

Le chercheur thaïlandais a conclu qu’à l’heure où de nombreuses régions du monde sont confrontées à des incertitudes géopolitiques, il est essentiel que la Thaïlande et le Vietnam avancent ensemble, harmonisent leurs visions stratégiques tout en préservant leur autonomie stratégique respective. Dans ce contexte, cette visite devrait insuffler un nouvel élan aux relations bilatérales.

VNA/CVN