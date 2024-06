Le responsable de l'aide humanitaire de l'ONU appelle le G7 à prévenir les famines

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Au XXIe siècle, la famine est un fléau évitable. Les dirigeants du G7 peuvent et doivent exercer leur influence pour contribuer à y mettre fin. Attendre que la famine soit officiellement déclarée avant d'agir est un outrage moral, et revient à une condamnation à mort pour des centaines de milliers de personnes", a déclaré M. Griffiths dans un communiqué.

Dans de trop nombreuses régions du monde, les conflits alimentent la faim ; mais nulle part le choix entre l'inaction et l'oubli n'est aussi visible qu'à Gaza et au Soudan, a-t-il affirmé.

À Gaza, la moitié de la population, soit plus de 1 million de personnes, risque d'être confrontée à la faim et à la mort d'ici la mi-juillet. Au Soudan, au moins 5 millions de personnes sont également au bord de la famine. Et à Gaza comme au Soudan, des combats intenses, des restrictions inacceptables et un financement insuffisant empêchent les travailleurs humanitaires de fournir l'aide nécessaire pour prévenir une famine de masse, a-t-il indiqué.

M. Griffiths a demandé aux pays du G7 d'utiliser immédiatement leur influence politique et leurs ressources financières considérables pour que les organisations humanitaires puissent atteindre toutes les personnes dans le besoin.

"Mais plus que tout, le monde doit cesser d'alimenter les conflits qui affament les civils de Gaza et du Soudan. Il est temps de donner la priorité à la diplomatie afin de redonner un avenir à ces populations. Et demain, c'est le G7 qui sera aux commandes", a-t-il déclaré.

