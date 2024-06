Yémen



Quarante-neuf morts et 140 disparus après le naufrage d'un navire de migrants

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a annoncé le 11 juin qu'au moins 49 migrants s'étaient noyés et que 140 autres étaient toujours portés disparus après que le bateau surchargé qui les transportait a chaviré au large des côtes du Yémen.

L'organisation a indiqué que le navire s'était renversé lundi 10 juin au large des côtes de la province yéménite de Shabwa. Il s'agit de l'un des incidents les plus meurtriers survenus sur la dangereuse route migratoire qui relie la Corne de l'Afrique au Yémen.

Parmi les victimes se trouvaient 31 femmes et six enfants, qui fuyaient les conflits, la sécheresse et les difficultés économiques dans leurs pays d'origine, a déclaré l'OIM.

"Cette tragédie est un nouveau rappel de la nécessité urgente de travailler ensemble pour relever les défis des migrations clandestines", a déclaré Mohammedali Abunajela, porte-parole de l'OIM.

Le bateau a quitté la ville portuaire somalienne de Bossaso dimanche matin 9 juin avec 115 Somaliens et 145 Ethiopiens à bord, dont 90 femmes.

Malgré les risques que comporte le voyage, des milliers de personnes continuent à transiter par le Yémen dans l'espoir d'atteindre l'Arabie saoudite et d'autres pays du Golfe.

Pour le moment, 71 survivants ont été secourus, dont huit ont dû être hospitalisés pour des soins médicaux supplémentaires. L'OIM a mobilisé des équipes médicales et des psychologues pour leur fournir des soins d'urgence et un soutien en matière de santé mentale.

