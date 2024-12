Le président égyptien réaffirme son soutien à un État palestinien

>> Les présidents égyptien et français discutent au téléphone des efforts visant un cessez-le-feu à Gaza

>> Les présidents égyptien et américain discutent par téléphone des négociations sur le cessez-le-feu à Gaza

>> Le président égyptien appelle à la volonté politique pour rétablir la sécurité régionale

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"À l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, je réaffirme mon soutien total aux droits justes du peuple palestinien et à sa lutte pour la liberté et l'établissement de son État indépendant", a-t-il déclaré dans un message sur sa page Facebook officielle.

Il a ajouté que la cause palestinienne "restera toujours une noble question humanitaire et la cause de tous ceux qui croient en la justice et la paix".

Célébrée chaque année le 29 novembre depuis 1978, La Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien commémore la résolution 181 des Nations unies et attire l'attention du monde sur la quête d'autodétermination des Palestiniens. En observant cette journée, les communautés internationales sont incitées à reconnaître les défis humanitaires et politiques actuels auxquels sont confrontés les Palestiniens.

Xinhua/VNA/CVN