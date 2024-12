Ghana : les candidats à la présidentielle signent un pacte de paix avant les élections générales

>> Des inondations font 26.000 déplacés dans l'Est du Ghana

>> Le Ghana asphyxié par les déchets textiles

>> Le Royaume-Uni renvoie temporairement au Ghana des trésors asante

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le vice-président Mahamudu Bawumia, l'ancien président John Dramani Mahama et les dirigeants d'autres partis plus modestes ont signé cet accord au nom de leurs partis respectifs lors d'une cérémonie à Accra, capitale ghanéenne.

"Nous devons tous endosser la responsabilité d'assurer la paix et l'harmonie, et j'espère que nous sortirons de cette élection plus forts, et que toutes les parties soutiendront la paix et la stabilité du Ghana", a déclaré M. Bawumia, candidat à la présidentielle du Nouveau Parti patriotique.

M. Baruwia a exprimé son engagement à travailler avec toutes les institutions et personnalités concernées pour assurer des élections libres et équitables.

L'ancien président Mahama, qui représente le Congrès démocratique national, a appelé tous les partis à aligner leurs actions sur leurs engagements, déclarant que des efforts sincères étaient essentiels pour maintenir la réputation de nation démocratique et pacifique du Ghana.

"Il est louable de s'engager à la paix et de réciter de belles platitudes. Mais tous les efforts pour construire la paix avant, pendant et après les élections 2024 resteront sans valeur s'ils sont sapés par la méfiance et le manque de sincérité", a déclaré M. Mahama.

La présidente de la Commission électorale du Ghana, Jean Mensa, a réaffirmé la responsabilité de la commission de veiller à la transparence des élections.

"Au bout du compte, lorsque la Commission électorale annoncera les résultats, le Ghana devra rester un phare de la démocratie en Afrique. Chacun d'entre nous a son rôle à jouer pour veiller à ce que cela se produise", a ajouté Mme Mensa.

Selon la commission, les Ghanéens doivent se rendre aux urnes le 7 décembre pour élire un nouveau président et 276 membres du Parlement.

Xinhua/VNA/CVN