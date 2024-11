Les Américains, de l'amour et des USD pour Notre-Dame

Après l'incendie dévastateur de Notre-Dame de Paris en avril 2019, les Américains ont montré leur soutien massif à la restauration de la cathédrale. À travers l'association Friends of Notre-Dame de Paris, fondée en 2017, plus de 62 millions d'USD ont été collectés, principalement auprès de donateurs américains.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les contributions, allant de 50 USD à plusieurs millions, témoignent de l'attachement des États-Unis à ce symbole de l’histoire européenne et du patrimoine mondial.

Les Américains, après les Français, figurent parmi les plus grands donateurs, selon Michel Picaud, président de l'association. Des organisations comme la Starr Foundation ou la Marie-Josee and Henry Kravis Foundation ont fait des dons significatifs, ce qui a permis d'atteindre ce montant impressionnant. Friends of Notre-Dame a recueilli 57 millions d'USD auprès de 45.000 donateurs.

Symbole de l'Europe médiévale

Les liens entre les Américains et la cathédrale sont profondément ancrés dans l’histoire et la culture. En plus d’être un symbole de l’Europe médiévale, Notre-Dame incarne un lieu de mémoire riche et complexe pour les Américains, comme l’explique Meredith Cohen, professeure spécialisée dans l’art du Moyen Âge à l’Université de Californie. Ils sont également fascinés par l’œuvre de Victor Hugo, qui a magnifiquement décrit la cathédrale dans son roman Notre-Dame de Paris. La culture américaine regorge de références à cette cathédrale, que ce soit à travers des films, des dessins animés ou la littérature.

Les adaptations du roman, comme Le Bossu de Notre-Dame, et des films iconiques, tels que Un Américain à Paris ou Ratatouille, ont renforcé cette relation particulière. Selon le professeur Michael Davis, la façade de Notre-Dame représente bien plus qu'un simple monument. Elle évoque Paris, la France, le Moyen Âge et la foi catholique. C’est ce lien symbolique qui a provoqué une vague d’émotion lors de l’incendie de 2019, particulièrement aux États-Unis.

Les chaînes de télévision américaines ont réagi immédiatement en interrompant leurs programmes pour couvrir l’événement. Le président Donald Trump a même suggéré, de manière inhabituelle, l’envoi de bombardiers d’eau pour éteindre le feu. L’incendie a ravivé un lien déjà fort entre les Américains et la cathédrale, qui reste, pour beaucoup, un lieu incontournable de leur visite à Paris.

La générosité des donateurs américains ne s'est pas arrêtée après l'incendie. Bertrand Badré, ex-directeur général de la Banque mondiale et membre de l’association, a salué la "réponse généreuse et immédiate" des donateurs. Beaucoup ont exprimé leur soutien à travers des messages touchants, soulignant leur lien émotionnel avec Notre-Dame.

Enfin, Meredith Cohen souligne que l'affection des Américains pour la culture française, redécouverte après la Seconde Guerre mondiale, a contribué à renforcer cet attachement à Notre-Dame. Cette relation particulière avec Paris, la philosophie, l'art et la cuisine française a solidifié le lien entre les États-Unis et le monument, qui reste un symbole vivant de l’histoire et de la culture partagée.

AFP/VNA/CVN