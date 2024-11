Le Parlement européen approuve la nouvelle Commission européenne

Les législateurs ont voté 370 pour, 282 contre et 36 abstentions, donnant le feu vert à l'équipe exécutive de 27 membres.

Mme Von der Leyen a prononcé mercredi 27 novembre un discours avant le vote. Le Conseil européen doit maintenant nommer officiellement la nouvelle Commission à la majorité qualifiée avant que l'équipe ne prenne ses fonctions le 1er décembre.

Dans son discours, Mme von der Leyen a dévoilé la "Boussole compétitive", qui constitue la première initiative majeure du nouveau collège des commissaires. Cette initiative repose sur trois piliers clés : combler le fossé de l'innovation, mettre en œuvre un plan commun pour la décarbonisation et la compétitivité, et renforcer la sécurité tout en réduisant les dépendances, selon Mme von der Leyen.

"Nous sommes à peu près aussi bons que les États-Unis pour créer des start-ups. Mais lorsqu'il s'agit de créer des entreprises à plus grande échelle, nous faisons beaucoup moins bien que nos concurrents", a déclaré Mme von der Leyen, soulignant l'engagement de la nouvelle Commission à augmenter les investissements et à mettre davantage l'accent sur l'innovation.

En termes de décarbonisation et de compétitivité, "nous devons et nous allons maintenir le cap sur les objectifs du Green Deal européen", a noté Mme von der Leyen, s'engageant à présenter un Clean Industrial Deal au cours des 100 premiers jours de son mandat.

Mme von der Leyen a également souligné le rôle essentiel de chaînes d'approvisionnement stables et sûres pour garantir la sécurité économique.

Pour mener à bien ces initiatives, Mme von der Leyen s'est engagée à augmenter considérablement les investissements, à rationaliser les processus et à renforcer les efforts pour cultiver les talents au cours des cinq prochaines années.

