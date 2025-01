Le président de l’Assemblée nationale formule ses vœux du Têt à Cân Tho

Le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân a effectué une visite du Têt à Can Tho et a offert des cadeaux aux bénéficiaires des politiques sociale et aux familles nécessiteuses.

Photo : VNA/CVN

Le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân a effectué le 26 janvier une visite du Têt (Nouvel An lunaire) dans la ville de Cân Tho, dans le delta du Mékong.

Le plus haut législateur a adressé ses salutations à la permanence du Comité municipal du Parti et a offert des cadeaux aux mères héroïnes, aux bénéficiaires des politiques sociales, aux travailleurs et aux ménages pauvres locaux.

Trân Thanh Mân a salué les réalisations remarquables de Cân Tho en 2024, en particulier son statut de localité avec le taux de pauvreté le plus bas de la région.

Il a exprimé son espoir que les responsables municipaux continueront à donner la priorité aux bénéficiaires des politiques sociales, aux familles à faible revenu et aux travailleurs pendant les vacances du Têt. Il les a également exhortés à assurer la sécurité politique, l’ordre social et un environnement propre et vert pour attirer les touristes pendant la période des fêtes.

Trân Thanh Mân a affirmé que le Parti, l’État et les autorités de Cân Tho ont fait des efforts constants pour maintenir la défense, la stabilité politique et l’ordre social, tout en améliorant le soutien aux communautés défavorisées de la localité.

Au cours de sa visite, il a également adressé ses vœux du Têt à plusieurs unités clés, dont le commandement militaire municipal, l’hôpital général de Cân Tho et la permanence du Comité du Parti du district de Binh Thuy.

Il a salué les réalisations de ces unités et de la localité et les a encouragées à s’appuyer sur leurs atouts et leur potentiel pour obtenir encore plus de succès cette année, afin de contribuer à la mise en oeuvre des résolutions du XIVe congrès du Comité municipal du Parti (2020-2025) et du XIIIe Congrès national du Parti.

À cette occasion, le plus haut législateur a remis en personne des cadeaux aux bénéficiaires des politiques sociales et à diverses organisations de la ville.

VNA/CVN