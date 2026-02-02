Inauguration du siège de travail modernisé de la Présidence

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, et le président de la République, Luong Cuong, ont inauguré, le 2 février, le siège de travail de la Présidence de la République, rénové et modernisé, situé au N°2, rue Lê Thach, au sein du palais du Tonkin (Bac Bô Phu) à Hanoï.

>> Un symbole historique de Hanoï renaît au 2, rue Lê Thach

Photo : Lâm Khanh/VNA/CVN

Cette cérémonie, organisée à la veille du 96e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (3 février 1930) et dans la foulée du succès du XIVe Congrès national du Parti, a réuni de nombreux dirigeants actuels et anciens du Parti et de l’État, des représentants des ministères et agences centrales, ainsi que des personnalités de Hanoï.

S'exprimant lors de l'événement, le président Luong Cuong a souligné la portée exceptionnelle de l’événement, marquant non seulement l’achèvement et la mise en service d’un ouvrage national majeur, mais reflète surtout le lien indissoluble entre l’héritage historique révolutionnaire du Vietnam et les exigences de construction d’un État socialiste de droit, du peuple, par le peuple et pour le peuple, dans cette nouvelle ère de développement du pays.

Il a rappelé que le palais du Tonkin, ancienne résidence du gouverneur du Tonkin, construit entre 1918 et 1919, puis occupé par les forces vietnamiennes le 9 octobre 1954 pour servir de résidence d'État, ainsi que le complexe environnant, constituent un lieu historique sacré pour la nation, étroitement associé au Président Hô Chi Minh et au gouvernement provisoire des débuts de la République démocratique du Vietnam.

Ce site est devenu un symbole fort de l'administration révolutionnaire, d'un État indépendant, autonome et légitime, incarnant l'aspiration du peuple vietnamien à la paix, à la liberté et à la résilience nationale.

Afin de garantir une utilisation efficace et durable des installations, il a demandé une étroite coordination entre les Bureaux de la Présidence et du Comité central du Parti, les autorités de Hanoï et les services concernés.

Selon Vo Thanh Hung, chef adjoint du Bureau du Comité central du Parti, le projet a su concilier avec succès la préservation du patrimoine architectural historique, les exigences de modernisation, les normes de sécurité et de sûreté, et la création d'un environnement de travail digne et moderne, à la hauteur du rôle et du prestige du Bureau de la Présidence.

Après douze mois de travaux continus, le projet a été achevé dans les délais impartis, répondant aux exigences de qualité, d'esthétique, de sécurité et de protection de l'environnement.

Ces prochains mois, le Bureau du Comité central du Parti collaborera étroitement avec les entités impliquées pour assurer une bonne exploitation et maximiser la valeur de cet ouvrage.

VNA/CVN