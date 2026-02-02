La 54e session du Comité permanent de l’Assemblée nationale se tiendra le 3 février

La 54 e session du Comité permanent de l’Assemblée nationale se tiendra la matinée du 3 février à Hanoï.

Photo : VNA/CVN

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, prononcera le discours d’ouverture et, avec les vice-présidents de l’Assemblée nationale, assurera à tour de rôle la conduite des travaux de la session.

Au cours de cette session, le Comité permanent examinera et devrait adopter deux résolutions majeures : l'une sur l’ajout de certains mécanismes et politiques spécifiques destinés à l’investissement et à la construction du projet de la centrale nucléaire de Ninh Thuân et l’autre sur la deuxième modification relative à la structure, à la composition ainsi qu’au nombre de personnes des organes, organisations et unités tant au niveau central que local, en vue des élections des députés de la XVIe législature de l’Assemblée nationale.

S’agissant des travaux de supervision, le Comité permanent de l’Assemblée nationale se penchera sur le rapport concernant les aspirations et les pétitions des électeurs pour le mois de janvier 2026.

VNA/CVN