Le président de l’AN exhorte la Commission des sciences à anticiper les mutations technologiques

Le président de l’Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a présidé le 25 mai une séance de travail avec la permanence de la Commission des sciences, des technologies et de l’environnement de l’AN, consacrée aux priorités pour 2026 et pour le mandat 2026-2031.

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Photo : VNA/CVN

Selon un rapport présenté lors de la réunion, depuis le début de la XVIe législature et durant les premiers mois de 2026, la Commission a rapidement stabilisé son organisation et rempli les missions qui lui ont été confiées, notamment dans la mise en œuvre des orientations du Parti relatives au développement scientifique, technologique, à l’innovation et à la transformation numérique.

La Commission a notamment joué un rôle central dans le suivi de l’application du plan 3260 relatif à la mise en œuvre de la Résolution 57-NQ/TW du Bureau politique sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique nationale.

Dans le domaine législatif, elle a participé à l’examen et à l’adoption de plus de trente projets de loi et résolutions liés à la science, à la technologie, à l’innovation et à la réforme administrative. Elle a également mené des activités de supervision portant sur des questions majeures telles que la pollution de l’air urbain, la sécurité des ressources en eau, le changement climatique, la transition énergétique, la sécurité alimentaire ou encore l’application des technologies numériques dans la vie quotidienne.

La Commission figure également parmi les organes pionniers dans la mise en œuvre du programme "Alphabétisation numérique populaire - Assemblée nationale numérique", avec un recours quasi intégral à la signature électronique et au traitement des documents en ligne, à l’exception des documents classifiés. Des applications d’intelligence artificielle ont aussi été déployées afin d’assister les travaux de recherche et de synthèse des dossiers parlementaires.

Saluant les efforts et le sens des responsabilités de la Commission, Trân Thanh Mân a estimé que les missions à venir seraient encore plus exigeantes. Il a donc appelé la Commission à mettre en œuvre les résolutions du XIVe Congrès national du Parti, en particulier dans les domaines liés à la science, à la technologie, à l’innovation et à la transformation numérique, tout en renouvelant profondément les méthodes d’élaboration des lois et des politiques publiques.

Il a également insisté sur la nécessité de renforcer la supervision de l’application des lois récemment adoptées, notamment celles relatives à la science, à la technologie et à l’intelligence artificielle, ainsi que des textes réglementaires destinés à leur mise en œuvre.

Il a par ailleurs souligné l’importance d’établir un cadre juridique favorisant l’innovation, protégeant les responsables et scientifiques prêts à expérimenter de nouvelles solutions technologiques et réduisant les procédures administratives jugées lourdes dans le domaine de la recherche scientifique.

Photo : VNA/CVN

Concernant la transformation numérique, il a appelé à développer un véritable "Assemblée nationale numérique", fonctionnant sans papier et reposant sur l’exploitation des données. Il a demandé à la Commission de coopérer avec le Bureau de l’AN et les autres commissions afin de mettre en place des bases de données spécialisées communes, d’intégrer rapidement des technologies avancées d’intelligence artificielle dans les systèmes d’information parlementaires et d’assurer l’interconnexion des données relatives aux travaux législatifs et aux activités de supervision.

Le dirigeant a également insisté sur le renforcement des capacités de la Commission, qu’il souhaite voir devenir un organe "fort en expertise, fort en données et fort en spécialistes".

Il a encouragé le développement d’un réseau d’experts associant institutions publiques, universités, centres de recherche, organisations professionnelles et représentants locaux.

Rappelant les orientations du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, en matière de science, de technologie, d’innovation et de transformation numérique, Trân Thanh Mân a affirmé que la Commission des sciences, des technologies et de l’environnement ne devait "en aucun cas être en retard sur les réalités du terrain".

Selon lui, chaque membre de la Commission doit conjuguer la rigueur analytique du scientifique et l’esprit d’initiative du décideur politique afin de faire de la science, de la technologie, de l’innovation, de la transformation numérique et de l’énergie des moteurs du développement du Vietnam dans la nouvelle phase de croissance nationale.

VNA/CVN