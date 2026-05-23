Le Vietnam et la Russie promeuvent leur coopération dans le secteur maritime

Le 22 mai à Moscou, le général Phan Van Giang, membre du Bureau politique, vice-Premier ministre et ministre vietnamien de la Défense, et le général Nikolai Patrouchev, assistant du président russe et président du Conseil maritime de Russie, ont coprésidé la deuxième session de consultations bilatérales dans le domaine maritime.

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Photo : VNA/CVN

Selon les participants, cette réunion a permis de poursuivre l’élargissement de la coopération stratégique bilatérale dans les secteurs de la marine, de la recherche océanographique et de l’industrie navale.opération stratégique bilatérale dans les secteurs de la marine, de la recherche océanographique et de l’industrie navale.

Prenant la parole lors de la session, le général Phan Van Giang a souligné que le Vietnam attachait une grande importance au statut de puissance maritime de la Russie. Il a affirmé que le ministère vietnamien de la Défense souhaitait renforcer la coopération avec le Conseil maritime de Russie de manière plus concrète, efficace et globale.

De son côté, Nikolai Patrouchev a estimé que la coopération maritime devenait l’un des axes majeurs contribuant à approfondir le partenariat stratégique global entre les deux pays. Selon lui, le potentiel de coopération demeure considérable, notamment dans le contexte où le Vietnam et la Russie accordent une attention croissante au développement de l’économie maritime, à la recherche océanique et à la sécurité maritime.

La coopération scientifique menée dans le cadre du Centre tropical Vietnam-Russie, notamment dans les domaines des ressources marines, de l’environnement insulaire ainsi que de la préservation et de la restauration des écosystèmes marins, a été mise en avant parmi les réalisations notables.

La formation du personnel, en particulier celle des officiers de marine, continue également d’être considérée comme un domaine de coopération efficace et stratégique à long terme.

Les deux parties ont convenu de poursuivre la mise en œuvre des accords déjà signés, en mettant l’accent sur le renforcement de la coopération navale, l’élargissement de la recherche scientifique marine, le développement du transport maritime et la formation spécialisée.

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À cette occasion, les deux parties ont signé et échangé le Plan de coopération maritime pour la période 2026-2030 entre le ministère vietnamien de la Défense et le Conseil maritime de Russie.

Le même jour, le général Phan Van Giang a rencontré Sergueï Choïgou, secrétaire du Conseil de sécurité russe. Les deux responsables ont discuté des mesures visant à approfondir la coopération en matière de défense, notamment dans les domaines de la formation, du transfert de technologies, de la recherche scientifique, du déminage humanitaire et de l’enseignement de l’histoire militaire.

Le général Sergueï Choïgou a affirmé que la Russie considérait toujours le Vietnam comme un partenaire prioritaire dans la région Asie-Pacifique, tout en exprimant le souhait que les deux pays poursuivent la mise en œuvre efficace des accords conclus au plus haut niveau afin de renforcer la confiance stratégique et d’élargir la coopération bilatérale en matière de défense.

Au cours de son séjour, la délégation vietnamienne a également visité la Société russe d'armement de missiles tactiques (KTRV) ainsi qu’une entreprise de construction navale à Moscou afin de s’informer sur les capacités industrielles de défense et de construction navale de la Russie.

VNA/CVN