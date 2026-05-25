Vietnam - Cambodge : renforcer la solidarité et la coopération

La 4 e conférence conjointe pour la période 2022-2027 entre l’Association d’amitié Vietnam - Cambodge et l’Association d’amitié Cambodge - Vietnam s’est tenue le 25 mai dans le quartier de Vung Tàu, à Hô Chi Minh-Ville.

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Photo : VNA/CVN

L’événement a porté sur l’évaluation des activités conjointes menées en 2025, les orientations de coopération pour 2026, ainsi que le partage d’expériences dans l’organisation des échanges entre les populations des provinces frontalières voisines et des rencontres entre entreprises des deux pays, contribuant ainsi au renforcement de l’amitié bilatérale.

La conférence a été coprésidée par la vice-présidente de l'Assemblée nationale du Vietnam et présidente de l’Association d’amitié Vietnam - Cambodge, Nguyên Thi Thanh et Samdech Men Sam An, vice-présidente du Parti du Peuple Cambodgien (PPC), présidente du Conseil national du Front de solidarité pour le développement de la Patrie du Cambodge et de l’Association d’amitié Cambodge-Vietnam.

S’exprimant lors de l’événement, Nguyên Thi Thanh a souligné qu’en 2025, l’amitié traditionnelle et la coopération globale entre les deux nations avaient continué à se développer de manière positive. Dans ce contexte, la diplomatie populaire a pleinement joué son rôle de passerelle essentielle pour construire une base sociale solide.

Pour la fin de l’année 2026 et l’année 2027, qui marquera le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales, les deux associations poursuivront leur coordination dans plusieurs missions prioritaires, notamment le renforcement de l’information et de la sensibilisation sur la tradition d’amitié, de solidarité et de coopération intégrale entre le Vietnam et le Cambodge auprès des populations des deux pays, en particulier des jeunes, tout en renforçant la vigilance face aux informations erronées visant à nuire aux relations bilatérales.

En outre, les deux parties multiplieront les échanges de délégations ainsi que les programmes d’aide sociale destinés à soutenir les communautés en difficulté ou touchées par des catastrophes naturelles. Les programmes d’accueil et d’accompagnement des étudiants cambodgiens et vietnamiens seront également renforcés, de même que les partenariats économiques locaux.

De son côté, Samdech Men Sam An a exprimé sa profonde gratitude envers le gouvernement et le peuple vietnamiens pour leur aide précieuse tout au long de l’histoire. Elle a affirmé que le peuple cambodgien n’oubliera jamais les grands sacrifices des soldats volontaires et experts vietnamiens qui ont contribué à libérer le Cambodge du régime génocidaire.

Photo : VNA/CVN

Elle a également salué les efforts des deux associations, qui ont permis de rapprocher les jeunes, les femmes et les entrepreneurs des deux pays. Dans les temps à venir, les deux parties continueront de renforcer leur coopération, notamment dans les domaines de l’économie, du commerce, du tourisme et de l’investissement, ainsi que du soutien social, humanitaire et de la formation des jeunes générations.

Grâce aux actions dynamiques de ces organisations, les relations économiques ont enregistré des résultats remarquables. Le commerce bilatéral a atteint 11 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 20 milliards dans les années à venir. Actuellement, le Vietnam est le deuxième partenaire commercial du Cambodge dans le monde et son premier au sein de l'ASEAN.

Le Vietnam compte 219 projets d’investissement actifs au Cambodge, représentant un capital total de 2,95 milliards de dollars, ce qui le place parmi les cinq plus grands investisseurs régionaux dans ce pays. De son côté, le Cambodge développe 34 projets au Vietnam, pour une valeur totale de plus de 61 millions de dollars.

VNA/CVN