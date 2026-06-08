Les dirigeants des villes de l’ASEAN se réunissent à Hanoï

Dans l'après-midi du 8 juin à Hanoï, le Comité populaire municipal, en collaboration avec le ministère vietnamien des Affaires étrangères, a organisé la Conférence des dirigeants des villes de l'ASEAN. L'événement, qui vise à renforcer les connexions régionales pour faire face aux défis communs liés à l’urbanisation, à la transition numérique et au changement climatique, s'inscrit dans le cadre des activités du 3 e Forum de l'avenir de l'ASEAN.

>> Forum de l'avenir de l'ASEAN : rôle proactif du Vietnam dans la construction du bloc

>> Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2026 : le Vietnam salué pour son rôle moteur

>> Hanoï mise sur la coopération régionale pour une croissance verte

>> Le Vietnam affirme un rôle de plus en plus proactif et constructif

Photo : VNA/CVN

Étaient présents à la conférence Pham Gia Tuc, membre du Politburo du Parti et vice-Premier ministre permanent ; Vu Dai Thang, membre du Comité central du Parti, secrétaire adjoint du Comité du Parti de Hanoï et président du Comité populaire de la vill ; Nguyên Manh Cuong, membre du Comité central du Parti et vice-ministre des Affaires étrangères ; ainsi que les maires et dirigeants des villes de l'ASEAN.

Dans son discours, le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a chaleureusement salué les maires et délégués présents. Il a salué l'initiative de la ville de Hanoï et du ministère vietnamien des Affaires étrangères d'organiser une conférence spécifiquement dédiée à la coopération entre les villes de la région de l'Asie du Sud-Est.

Photos : VNA/CVN

Quatre domaines clés pour les villes de l'ASEAN

Selon le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc, l'ASEAN entre dans une phase charnière pour concrétiser la Vision de la Communauté de l'ASEAN 2045, dans un contexte mondial en profonde mutation. L'accentuation de la concurrence stratégique, le développement rapide de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies, ainsi que les impacts des menaces sécuritaires non traditionnelles, exigent de l'ASEAN qu'elle renforce davantage sa résilience.

Dans ce processus, les villes de l'ASEAN - qui concentrent la population, les ressources, les technologies, l'innovation et les nouveaux moteurs de croissance - constituent une force de premier plan. La résilience des zones urbaines est le fondement même de la résilience nationale et de celle de l'ensemble de l'ASEAN.

Sur cette base, le vice-Premier ministre a proposé quatre grandes orientations pour les discussions de la conférence.

Premièrement, bâtir des villes résilientes et centrées sur l’humain. À cet égard, les villes de l’ASEAN doivent passer d’une logique de réaction à une approche proactive pour l'avenir, et de la recherche de solutions à des problèmes isolés à la création d’un écosystème hautement résilient face aux défis du développement.

Deuxièmement, mobiliser et connecter les ressources pour le développement urbain. Concrètement, afin d'exploiter efficacement le Plan stratégique de connectivité de l’ASEAN 2026 - 2035, il est nécessaire d'élaborer de manière proactive des projets de qualité et de renforcer la coopération pour accéder aux sources de financement, aux technologies, aux connaissances ainsi qu'aux expériences de gouvernance des partenaires.

Troisièmement, construire un réseau de connaissances et d'innovation entre les villes de l'ASEAN. L'un des plus grands atouts de l'ASEAN réside précisément dans la diversité de ses modèles et de ses expériences en matière de développement urbain.

Quatrièmement, transformer les engagements en actions et en résultats concrets. Les initiatives discutées aujourd'hui doivent continuer à se concrétiser sous forme de programmes de coopération aux objectifs clairs, réalisables et apportant des bénéfices tangibles aux populations.

La coopération renforcée, levier indispensable

Pour sa part, le président du Comité populaire de Hanoï, Vu Dai Thang, a souligné que la croissance rapide des villes de l’ASEAN en fait des moteurs essentiels du développement économique, de l’innovation et de l’intégration régionale. Il a toutefois mis en avant les défis croissants liés au changement climatique, aux infrastructures, à l’environnement et à l’amélioration de la qualité de vie des habitants.

Selon lui, une coopération renforcée entre les villes de l’Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) constitue un levier indispensable pour concrétiser la vision d’une communauté régionale résiliente, innovante et durable. Le thème de cette édition offre ainsi l’occasion d’échanger des expériences, de partager des initiatives et de développer de nouveaux modèles de coopération adaptés à l’ère numérique.

Hanoï a réaffirmé sa volonté de faire de la transformation numérique un moteur majeur de son développement, en misant sur l’administration numérique, l’économie numérique et la société numérique, ainsi que sur l’utilisation de l’intelligence artificielle, des mégadonnées et des technologies avancées pour améliorer la gouvernance urbaine et les services publics.

Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Nguyên Manh Cuong, a pour sa part souligné que les objectifs de villes intelligentes, durables et centrées sur les citoyens ne pourront être atteints qu’à travers une coopération accrue entre les collectivités urbaines de l’ASEAN. Il a rappelé que cette conférence est organisée pour la première fois dans le cadre du Forum sur l’avenir de l’ASEAN (AFF), une initiative lancée par le Vietnam pour encourager le dialogue politique régional.

"Plus de la moitié de la population de l'ASEAN vit actuellement dans les zones urbaines, et cette proportion devrait atteindre près de 70% d'ici 2050. L'urbanisation ne se limite pas aux mégapoles, elle s'étend de plus en plus aux villes moyennes et petites de la région", a fait remarquer le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyên Manh Cuong.

Dans ce contexte, le renforcement de la connectivité et de la coopération entre les villes répond non seulement aux besoins de développement de chaque localité, mais constitue également un investissement des plus judicieux pour l'avenir de l'ASEAN, a-t-il souligné.

Photo : VNA/CVN

Construire une communauté dynamique et résiliente

La conférence des dirigeants des villes de l'ASEAN 2026 est une activité organisée pour la première fois dans le cadre du Forum de l'avenir de l'ASEAN (AFF) - une initiative lancée par le Vietnam afin de promouvoir le dialogue politique et de contribuer au processus de construction de la Communauté de l'ASEAN.

C'est également la première fois que les dirigeants des villes de l'ASEAN disposent d'un forum de dialogue propre au sein de l'AFF, créant ainsi un espace permettant aux zones urbaines de partager leurs expériences, de rechercher des solutions communes et de poser les jalons d'une coopération concrète à l'avenir.

Dans un contexte où les villes s'impliquent de plus en plus profondément dans les enjeux mondiaux tels que la transformation numérique, la croissance verte et l'adaptation au changement climatique, la coopération entre les métropoles devient une forme de "diplomatie urbaine" de plus en plus importante. Celle-ci complète efficacement la coopération entre les nations et apporte une contribution concrète au processus de construction de la Communauté de l'ASEAN.

Les délégués ont exprimé l'espoir que les sessions de discussion de la conférence déboucheront sur de nombreuses initiatives concrètes en matière de gouvernance urbaine intelligente, d'application de l'intelligence artificielle, de transformation numérique centrée sur l'humain, de développement urbain vert et d'adaptation au changement climatique. Elles devraient également ouvrir de nouvelles perspectives de coopération entre les villes de l'ASEAN.

La Conférence des dirigeants des villes de l'ASEAN 2026 devrait contribuer à renforcer la connectivité entre les zones urbaines de la région, à promouvoir le partage d'expériences en matière de gouvernance, ainsi qu'à stimuler la coopération économique, commerciale, d'investissement, l'innovation et les échanges à dimension humaine, contribuant ainsi à l'objectif de bâtir une Communauté de l'ASEAN pacifique, stable, résiliente et développée durablement.

Bùi Phuong/CVN