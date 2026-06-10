L’ASEAN réaffirme son rôle central dans la promotion du dialogue et de la coopération régionale

Les 8 et 9 juin à Manille, aux Philippines, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Dang Hoàng Giang, chef des hauts responsables (SOM) de l’ASEAN pour le Vietnam, a conduit la délégation vietnamienne à une série de réunions des hauts responsables de l’ASEAN, de l’ASEAN+3 (Chine, Japon et République de Corée), du Forum régional de l’ASEAN (ARF) et du Sommet de l’Asie de l’Est (EAS).

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Photo : VNA/CVN

Ces réunions annuelles de haut niveau ont rassemblé les représentants des onze États membres de l’ASEAN ainsi que de dix-sept partenaires de dialogue.

Dans un contexte international et régional marqué par des évolutions rapides et complexes, les participants ont procédé à un large échange de vues sur les principaux enjeux stratégiques et les défis émergents. Les délégations ont souligné l’importance du respect du droit international, de la Charte des Nations unies et du multilatéralisme comme fondements essentiels du maintien de la paix, de la stabilité et de la coopération.

Les pays participants ont également insisté sur la nécessité de renforcer le dialogue afin de gérer les divergences et de développer la coopération face aux défis communs.

Les discussions ont réaffirmé avec force le rôle central de l’ASEAN ainsi que celui des mécanismes dirigés par l’organisation dans la promotion du dialogue, de la confiance mutuelle et de la coopération régionale. Face à l’intensification des rivalités stratégiques entre grandes puissances, ces cadres demeurent des plateformes indispensables pour favoriser les échanges constructifs et préserver un ordre régional fondé sur des règles et des normes communes.

Dans le cadre de l’ASEAN, les États membres sont convenus de poursuivre la mise en œuvre effective de la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045, des priorités de la présidence de l’ASEAN en 2026 ainsi que des engagements adoptés lors du 48e Sommet de l’ASEAN en mai dernier.

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Une attention particulière sera accordée à l’application des mesures destinées à atténuer les conséquences de la crise au Moyen-Orient sur les économies et la sécurité régionales.

Les pays ont également réaffirmé l’importance du Traité d’amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC), considéré comme l’un des piliers de la coexistence pacifique et de la coopération régionale. Plusieurs activités commémoratives seront organisées à l’occasion du cinquantième anniversaire de sa signature.

Concernant les relations extérieures de l’ASEAN, les participants ont estimé que l’organisation devait poursuivre une approche équilibrée et stratégique, consistant à approfondir les partenariats existants tout en envisageant l’élargissement de ses relations avec de nouveaux partenaires, dans le respect des intérêts communs et du rôle central de l’ASEAN.

Dans le cadre de l’ASEAN+3, les pays de l’ASEAN, la Chine, le Japon et la République de Corée ont réaffirmé que ce mécanisme demeurait le principal vecteur de coopération en Asie de l’Est. Ils sont convenus de renforcer leur coopération dans les domaines du commerce, de l’investissement, de la finance, de la sécurité énergétique, de la sécurité alimentaire et des échanges entre les peuples, afin d’accroître la résilience régionale face aux crises et aux chocs extérieurs.

S’agissant du Sommet de l’Asie de l’Est, les participants ont souligné la nécessité de consolider davantage son rôle en tant que forum de dialogue au niveau des dirigeants sur les questions stratégiques régionales. Ils ont estimé que l’EAS pouvait contribuer à renforcer la confiance mutuelle, à réduire les divergences et à promouvoir la coopération dans des domaines tels que la sécurité énergétique, la cybersécurité, la gestion des catastrophes naturelles et la lutte contre le changement climatique.

Les participants au Forum régional de l’ASEAN ont, pour leur part, réaffirmé que l’ARF demeurait le principal cadre de dialogue et de coopération politico-sécuritaire dans la région. Face à l’évolution rapide de l’environnement stratégique, ils ont convenu de poursuivre les réformes visant à améliorer l’efficacité du forum afin de renforcer les mesures de confiance, le dialogue et la diplomatie préventive. Les hauts responsables ont ainsi approuvé le projet de nouveau Plan d’action de l’ARF pour la prochaine période.

Prenant la parole lors des différentes réunions, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Dang Hoàng Giang a souligné que, face aux mutations profondes du contexte international et régional, il était essentiel de continuer à valoriser le rôle central de l’ASEAN et de ses mécanismes afin de promouvoir le dialogue, le respect du droit international, de la Charte des Nations unies et de la Charte de l’ASEAN, ainsi que la coopération fondée sur la confiance mutuelle.

Pour l’ASEAN, il a appelé à la mise en œuvre effective des priorités et engagements convenus, notamment du cadre stratégique destiné à répondre aux conséquences de la crise au Moyen-Orient, proposé par le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung lors du 48e Sommet de l’ASEAN.

Concernant les relations extérieures, il a plaidé pour une approche stratégique permettant à l’ASEAN de consolider ses partenariats existants tout en développant de nouvelles relations répondant aux intérêts et aux besoins de l’organisation.

Au sein de l’ASEAN+3, il a proposé d’intensifier la coopération afin de renforcer la stabilité économique et financière ainsi que la sécurité énergétique et alimentaire de la région. S’agissant de l’EAS, il a insisté sur l’importance de préserver son rôle de plateforme de dialogue stratégique afin de renforcer la confiance, de réduire les divergences et d’éviter que la région ne devienne un terrain de rivalité entre grandes puissances.

Abordant les questions régionales et internationales, Dang Hoàng Giang a réaffirmé la nécessité de préserver la paix et la stabilité, de respecter le droit international et la Charte des Nations unies, ainsi que de régler les différends par des moyens pacifiques, sans recours ni menace du recours à la force.

À propos de la Mer Orientale, il a souligné que le maintien de la paix, de la sécurité, de la sûreté, ainsi que de la liberté de navigation et de survol constituait un intérêt et une responsabilité communs. Il a appelé les pays à continuer de soutenir la position et les efforts de l’ASEAN sur cette question et a réaffirmé l’engagement du Vietnam à poursuivre, avec les autres États membres de l’ASEAN et la Chine, la mise en œuvre intégrale et effective de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et à œuvrer à la conclusion rapide d’un Code de conduite (COC) efficace, substantiel et conforme au droit international, en particulier à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

VNA/CVN