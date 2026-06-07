L’ASEAN à l’écoute de sa jeunesse

À l’occasion du Forum de l’avenir de l’ASEAN 2026, de nombreux diplomates, experts et représentants de la jeunesse ont souligné l’importance d’une participation accrue des nouvelles générations à la construction de la communauté régionale.

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Photo : VNA/CVN

Les réflexions s’inscrivent dans le contexte de la mise en œuvre de la Vision ASEAN 2045 et des défis auxquels la région sera confrontée dans les années à venir.

L’ambassadrice et représentante per-manente du Vietnam auprès de l’ASEAN, Tôn Thi Ngoc Huong, a rappelé que la participation des jeunes aux affaires régionales devient plus importante que jamais alors que la communauté avance vers la réalisation de la Vision ASEAN 2045.

Selon elle, la jeunesse doit contribuer de manière significative au renforcement d’une communauté du bloc régional dynamique, innovante et résiliente face aux défis émergents. Son rôle s’étend aussi bien à la promotion d’une croissance socio-économique durable qu’à l’enracinement de la conscience collective, des valeurs et de l’identité régionales.

Lors des activités organisées par l’association à l’occasion du 5e anniversaire du Partenariat de dialogue, Ben Matthews, chef adjoint de la mission du Royaume-Uni auprès de l’ASEAN et conseiller politique et de sécurité, a salué les efforts du Vietnam pour façonner l’avenir de la région à travers l’organisation du Forum de l’avenir de l’ASEAN 2026.

M. Matthews a souligné qu’environ un tiers de la population du bloc régional est composé de jeunes. Selon lui, cette génération doit être pleinement associée à la réflexion sur l’avenir de l’organisation et participer à la recherche de solutions face aux défis qui attendent la région.

Il a également indiqué que les initiatives destinées à la jeunesse, notamment dans le cadre du programme “Jeunesse, Paix et Sécurité“ (Youth, Peace and Security - YPS), contribuent à élargir les possibilités offertes aux jeunes pour participer plus activement aux processus de coopération régionale.

Le Royaume-Uni souhaite par ailleurs poursuivre sa coopération avec l’ASEAN dans plusieurs domaines prioritaires, notamment le renforcement de la sécurité sanitaire, l’accélération de la transition écologique, l’intégration économique ainsi que la promotion du rôle des femmes dans les domaines de la paix et de la sécurité.

Du côté de la jeunesse, Dào Minh Hoàng, représentant vietnamien, a estimé que les jeunes de de la région disposent aujourd’hui d’une opportunité importante pour faire entendre leur voix sur les enjeux régionaux.

Selon lui, malgré la diversité de leurs origines, de leurs parcours académiques ou professionnels et de leurs expériences nationales, les jeunes partagent une même volonté de voir l’organisation se développer davantage et renforcer sa cohésion dans un contexte international marqué par de profondes transformations.

La Vision de la communauté de l’ASEAN 2045 a également été au centre des réflexions de l’ambassadrice Elizabeth P. Buensuceso, membre du Groupe de travail de haut niveau chargé de la Vision de la communauté de l’ASEAN post-2025.

Mme Buensuceso a souligné que cette vision vise à construire une communauté régionale dynamique, innovante, flexible et centrée sur les citoyens. Elle a également rappelé que l’association évolue dans un environnement stratégique de plus en plus complexe. Face à l’intensification de la concurrence entre les grandes puissances, le maintien de son rôle central demeure, selon elle, une condition essentielle pour préserver la stabilité régionale.

Coopération régionale

et défis communs

Photo : VNA/CVN

Parallèlement, plusieurs défis émergents nécessitent une coopération accrue entre les États membres. Parmi ceux-ci figurent la transformation numérique, la sécurité énergétique, la sécurité alimentaire ainsi que le développement durable. Ces enjeux exigent un renforcement de la coordination des politiques publiques et des capacités d’adaptation de l’organisation régionale.

Les questions liées à la gouvernance régionale et à la coopération multilatérale ont également été abordées par Marty Natalegawa, ancien ministre des Affaires étrangères de l’Indonésie.

Selon lui, l’une des caractéristiques fondamentales de la méthode de l’association réside dans sa capacité à construire une confiance stratégique grâce à un dialogue régulier, à une meilleure compréhension des intérêts des différentes parties et à un usage approprié du langage diplomatique.

M. Natalegawa a souligné que le respect mutuel et la prise en compte des intérêts de long terme des partenaires constituent des éléments essentiels pour parvenir à des consensus durables dans les négociations multilatérales.

Il a également rappelé que le consensus demeure un principe fondamental du bloc régional. Cette approche permet de garantir la durabilité des accords conclus entre les États membres et contribue au maintien de la cohésion régionale sur le long terme.

À l’occasion de l’AFF 2026 à Hanoï, ces différentes contributions mettent en évidence la place croissante accordée à la jeunesse dans les réflexions sur l’avenir de l’ASEAN. Les jeunes sont appelés à participer davantage aux débats régionaux et à contribuer à la recherche de solutions face aux défis communs.

Les initiatives destinées aux nouvelles générations dans la perspective de l’AFF 2026 devraient également favoriser la création de réseaux de jeunes leaders capables de contribuer au renforcement de l’unité, de la centralité et de la résilience de l’association au cours des prochaines décennies.

Hoàng Lan/CVN







