Renforcement de la coopération parlementaire pour une Communauté unie et développée

Le vice-président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Nguyên Doan Anh, a reçu le matin du 10 juin à Hanoï, le secrétaire général de l'Assemblée interparlementaire de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (AIPA), Chem Widhya, à l'occasion de sa participation au Forum sur l'avenir de l'ASEAN 2026.

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Photo: VNA/CVN

Lors de cette rencontre, Nguyên Doan Anh a salué les contributions et les partages du secrétaire général de l'AIPA lors du forum. La participation active du Secrétariat de l'AIPA confirme le rôle croissant de l'organisation dans la structure de coopération régionale, permettant de renforcer les liens entre le canal parlementaire et les processus de coopération officiels de l'ASEAN.

Le dirigeant vietnamien a indiqué que dans le contexte où l'ASEAN commence à mettre en œuvre la Vision de la communauté de l'ASEAN à l’horizon 2045, le Secrétariat de l'AIPA joue un rôle de plus en plus important pour assurer la continuité, renforcer les connexions et améliorer l'efficacité des initiatives parlementaires régionales. Il a affirmé que l'Assemblée nationale vietnamienne accorde toujours une grande importance au rôle de l'AIPA, qu'elle considère comme un pilier majeur de la diplomatie parlementaire et un mécanisme de coopération pratique pour accompagner la construction de la communauté régionale.

Selon lui, l'Assemblée nationale vietnamienne continue de modernise ses activités législatives, améliore la qualité de sa supervision et favorise l'appliquation des technologies et de l'intelligence artificielle dans le travail parlementaire. Il a également indiqué que le Vietnam accorde une attention particulière à la construction d’un parlement numérique, à l’utilisation des données et de l’intelligence artificielle dans les travaux parlementaires ainsi qu’au partage des connaissances entre les organes législatifs de la région. Ces domaines constituent également des axes de coopération que le Vietnam souhaite renforcer avec le Secrétariat de l’AIPA et ses membres.

En tant qu’un membre actif et responsable de l’AIPA, l’Assemblée nationale vietnamienne contribuera à la promotion de la position de l’organisation et à l’amélioration de l’efficacité de ses activités, accélérant ainsi la mise en œuvre de la Vision de l’ASEAN à l’horizon 2045, a ajouté Nguyên Doan Anh.

Il a également proposé d'intensifier le partage d'expériences et de renforcer les capacités des députés et du personnel parlementaire, notamment dans la rédaction des lois, le suivi des engagements régionaux, l'innovation, le développement vert et durable, tout en stimulant la coopération entre les organes de secrétariat et de conseil des parlements membres.

De son côté, le secrétaire général de l'AIPA, Chem Widhya, a remercié le Vietnam et a salué sa lutte pour l'indépendance ainsi que ses réalisations obtenues durant son processus de renouveau.

Il s'est dit impressionné par le discours du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, lors du 23e Dialogue de Shangri-La. Il a souligné que de nombreux intervenants au Forum sur l'avenir de l'ASEAN 2026 ont repris les éléments de ce discours, les considérant comme des orientations significatives pour maintenir la paix, la stabilité et améliorer la vie des populations.

Enfin, le secrétaire général de l’AIPA a appelé les parlements membres de promouvoir leur rôle dans le maintien de la paix et la supervision de l'application des lois et la mise en oeuvre des engagements internationaux.

VNA/CVN