Le Premier ministre hongrois Orban concède sa défaite aux élections législatives

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a reconnu sa défaite aux élections législatives de dimanche 12 avril, les premiers résultats partiels indiquant que le parti d'opposition Tisza a obtenu une majorité.

>> La Hongrie accueille un exercice militaire européen de grande envergure

>> En Hongrie, des mesures anti-inflation qui ciblent les enseignes étrangères

Photo : AFP/VNA/CVN

"Les résultats des élections, bien que non définitifs, sont clairs et compréhensibles ; pour nous, ils sont douloureux mais sans équivoque", a déclaré M. Orban aux journalistes. "La responsabilité et l'opportunité de gouverner ne nous ont pas été confiées. J'ai félicité le parti vainqueur", a-t-il ajouté.

Peter Magyar, leader de Tisza, a indiqué sur les réseaux sociaux que M. Orban l'avait appelé pour le féliciter de la victoire de son parti.

Avec 89,97% des votes dépouillés par l'Office national des élections, le parti Tisza a obtenu 53,72% des suffrages, ce qui lui permettrait de remporter 138 sièges au parlement. La coalition au pouvoir de M. Orban, composée du parti Fidesz et du Parti populaire démocrate-chrétien (KDNP), a recueilli 37,67% des voix et devrait obtenir 54 sièges.

Le Mouvement Notre Patrie, un parti d'extrême droite, a obtenu 5,94% des voix et devrait remporter sept sièges. Un candidat représentant la minorité rom a recueilli suffisamment de suffrages pour être élu, tandis que les autres partis en lice n'ont pas atteint le seuil des 5% requis pour entrer au parlement.

Environ 7,52 millions de Hongrois ont voté, sur quelque 8,1 millions d'électeurs inscrits. Cela représente un taux de participation record d'environ 77,8%.

Conformément à la loi électorale hongroise, les élections législatives ont lieu tous les quatre ans. Le parlement hongrois compte 199 sièges, dont 106 élus au suffrage universel direct dans des circonscriptions uninominales, et 93 autres répartis entre les partis représentés au parlement.

Xinhua/VNA/CVN