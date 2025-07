Forte croissance du commerce mondial des marchandises au premier trimestre

>> L'OMC signale une hausse du commerce des marchandises début 2025

>> Le commerce mondial augmente de 300 milliards de dollars au premier semestre

>> L'économie progresse de 4,3% au 2e trimestre malgré les incertitudes du commerce mondial

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Selon les dernières données de l'OMC, le volume du commerce mondial des marchandises a progressé de 3,6% en glissement trimestriel et de 5,3% en glissement annuel au premier trimestre de 2025, sous l'effet d'une forte hausse des importations en Amérique du Nord en prévision de l'augmentation des droits de douane aux États-Unis.

Cependant, les économistes de l'OMC s'attendent à un ralentissement de la dynamique de croissance dans les mois à venir en raison de stocks entièrement approvisionnés et de droits de douane plus élevés qui freineront la demande d'importations.

Dans son rapport "Perspectives et statistiques du commerce mondial" publié en avril dernier, l'OMC a prévu une baisse de 0,2% du volume du commerce mondial des marchandises en 2025, mettant en garde contre les graves risques de détérioration posés par le rétablissement des "droits de douane réciproques" américains et les répercussions de l'incertitude en matière de politique commerciale.

Les données publiées mardi 15 juillet révèlent d'importantes disparités régionales dans les performances commerciales au premier trimestre, notamment du côté des importations. L'Amérique du Nord a enregistré la plus forte croissance des importations en glissement trimestriel parmi toutes les régions, avec 13,4%, suivie de l'Afrique avec 5,1%, selon l'OMC.

Du côté des exportations, le Moyen-Orient arrive en tête avec une croissance de 6,3% en glissement trimestriel, suivi de l'Asie avec 5,6%.

En termes de catégories de produits, le commerce des équipements de bureau et de télécommunications a enregistré la plus forte croissance en glissement annuel (16%), suivi des produits chimiques (12%) et des vêtements (7%). En revanche, le commerce des produits automobiles, des carburants, des produits miniers ainsi que du fer et de l'acier a diminué.

L'OMC a également signalé des signes de ralentissement de l'activité d'importation au deuxième trimestre. Les importations américaines ont augmenté de 25% en glissement annuel au premier trimestre, mais seulement de 1% au cours des deux premiers mois du deuxième trimestre.

Xinhua/VNA/CVN