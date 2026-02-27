Bourse de Paris : nouveau record pour le CAC 40 après une série de résultats

La Bourse de Paris a terminé jeudi 26 février pour la première fois au-dessus des 8.600 points, battant de nouveaux records dans la foulée d'une série de résultats d'entreprises et faisant fi des inquiétudes des investisseurs sur la tech après la publication de Nvidia.

>> Bourse de Paris : l'indice vedette CAC 40 atteint un nouveau record absolu

>> La Bourse de Paris prudente face au retour de l'incertitude commerciale

>> La Bourse de Paris termine en légère hausse avant Nvidia

Photo : AFP/VNA/CVN

Le CAC 40 a pris 0,72% à 8.620,93 points, en hausse de 61,86 points. La veille, l'indice vedette parisien avait terminé en progression de 0,47%.

Il a atteint jeudi un nouveau record en séance à 8.642,23 points, franchissant pour la première fois les 8.600 points, et dépassant également son record en clôture.

Les investisseurs ont accueilli ce jeudi une "batterie de résultats qui sont extrêmement positifs, au-dessus des attentes", relève Frédéric Rozier, gestionnaire de portefeuille pour Mirabaud France, interrogé par l'AFP.

Plus généralement, l'indice parisien profite d'un environnement favorable en Europe pour les sociétés, notamment d'"une reprise cyclique qui commence à se sentir dans la zone euro, avec de meilleurs carnets de commandes", explique à l'AFP Nathalie Benatia, macroéconomiste chez BNPP AM.

Le géant Bouygues (+2,33% à 52,72 euros), présent dans la construction, les travaux publics ou les télécommunications, a dégagé en 2025 un bénéfice net de 1,1 milliard d'euros, en hausse de 7,6%, pour des ventes stables à 56,9 milliards d'euros (+0,2%).

Schneider Electric (+3% à 272,90 euros) a maintenu le cap en 2026 après un "record" pour son chiffre d'affaires annuel en 2025, grâce aux centres de données et en dépit des effets de change, a annoncé le groupe français jeudi.

Le groupe Getlink (+1,23% à 18,14 euros), qui gère Eurotunnel, a indiqué qu'il prévoyait une augmentation de 10 millions de passagers grande vitesse empruntant le tunnel sous la Manche d'ici 2035, ce qui lui permet d'envisager le versement d'un dividende "d'un euro par action".

Le géant de l'assurance Axa (+1,62% à 40,86 euros) a lui réalisé un chiffre d'affaires et dégagé un bénéfice records en 2025, en ligne avec les attentes des analystes, portés par l'ensemble de ses activités, et par la cession du gestionnaire d'actifs Axa IM.

Les investisseurs européens n'ont pas été perturbés par les inquiétudes des marchés concernant l'intelligence artificielle, après les résultats du géant des puces électroniques Nvidia, première capitalisation mondiale, qui a déçu les investisseurs.

Depuis plusieurs semaines, les marchés s'inquiètent en effet des valorisations élevées et de la rentabilité future des dépenses colossales d'investissement des géants de la tech dans le développement de l'IA.

L'action du groupe énergétique français Engie a grimpé de 7,23% à 29,53 euros, au lendemain de l'annonce de l'acquisition de UK Power Networks (UKPN), distributeur d'électricité de référence au Royaume-Uni, et de la présentation de résultats 2025 en baisse, mais au-dessus des attentes.

AFP/VNA/CVN