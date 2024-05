Approfondir les relations entre le Vietnam et la Côte d'Ivoire

Photo : VNA/CVN

La délégation du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) est conduite par Sahy Claude Soumahoro, secrétaire exécutif adjoint en charge de la communication et de la propagande du RHDP, également chef de cabinet du Président de la République de Côte d'Ivoire.

Saluant la première visite de la délégation du RHDP au Vietnam à l'occasion du 70e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu, Lê Hoài Trung a félicité la Côte d'Ivoire pour ses progrès dans le maintien d'un environnement pacifique et stable et le développement économique en tant que l’une des économies à la croissance la plus rapide au monde.

Affirmant que le Vietnam attachait de l’importance à l'amitié et la coopération avec le RHDP et la Côte d'Ivoire, il a parlé d’un certain nombre d'orientations majeures pour développer les relations entre les deux Partis et les deux pays dans divers domaines.

De son côté, Sahy Claude Soumahoro a hautement apprécié les contributions importantes de la Victoire de Diên Biên Phu au mouvement de libération nationale dans le monde et en Afrique en particulier.

Il a exprimé son admiration pour les grandes réalisations historiquement significatives du Vietnam en près de 40 ans de Renouveau sous la direction du Parti communiste du Vietnam, dirigé par son secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Il a souligné que le RHDP et la Côte d'Ivoire souhaitaient promouvoir les relations avec le Parti et l'État du Vietnam en partageant des expériences dans l’édification du Parti et le développement national, contribuant à approfondir l’amitié et la coopération entre les deux parties, dans l’intérêt des deux peuples.

VNA/CVN