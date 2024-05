Le Vietnam intensifie sa coopération avec l'OCDE

Lors d’une réunion avec le secrétaire général de l’OCDE, Mathias Cormann, en marge de la réunion du Conseil de l’OCDE au niveau des ministres 2024 (RCM), qui s’est tenue à Paris les 2 et 3 mai, Bùi Thanh Son a appelé l’organisation à poursuivre son soutien à la mise en œuvre des 15 projets dans le cadre du plan d’action Vietnam - OCDE pour 2022-2026.

Les deux parties devraient intensifier leur partenariat sur la base du protocole d’accord qu’elles ont signé, a-t-il poursuivi, suggérant que l’OCDE facilite une intégration plus intensive du Vietnam dans ses organes spécialisés, et aide le pays à comprendre et à contribuer davantage à la construction des politiques de gouvernance mondiale, en particulier dans les domaines de la finance, de la fiscalité, de l’économie, du développement, des politiques numériques, de l’investissement et de la science et de la technologie.

Le ministre a présenté la lettre de remerciement du Premier ministre Pham Minh Chinh à l’OCDE, dans laquelle le dirigeant vietnamien a apprécié l’invitation du Vietnam à participer à la MCM et son soutien à la coprésidence du Programme régional pour l’Asie du Sud-Est (SEARP) de l’OCDE pour 2022-2025.

Pour sa part, Mathias Cormann a hautement apprécié le rôle du Vietnam ainsi que ses contributions actives et responsables au SEARP, se disant prêt à travailler avec le pays pour sélectionner les organismes spécialisés qui peuvent l’aider à saisir les tendances et les normes mondiales au service de son développement, de politiques de développement adaptées.

À cette occasion, Bùi Thanh Son a rencontré le ministre adjoint australien du Commerce et de la Production, Tim Ayres, au cours duquel le responsable vietnamien a suggéré que les deux parties achèvent bientôt le programme d’action pour mettre en œuvre le partenariat stratégique intégral entre les deux pays.

Cela créerait une base solide leur permettant d’approfondir leur collaboration dans tous les domaines, en particulier l’économie, le commerce, l’investissement, l’agriculture, l’éducation, la formation et le travail, tout en élargissant la coopération dans de nouveaux domaines tels que l’économie verte, la transition énergétique et la transformation numérique, a-t-il déclaré, suggérant à l’Australie de poursuivre son aide publique au développement (APD) au Vietnam dans la réponse au changement climatique et le développement des ressources humaines.

Tim Ayres a souligné la coordination entre les deux pays en tant que coprésidents du SEARP pour 2022-2025 et a affirmé le soutien de l’Australie aux efforts du Vietnam visant à renforcer ses relations avec l’OCDE.

Il a également exprimé son soutien au projet de coopération entre le Vietnam, l’Australie et le Laos et son souhait d’une coopération plus étroite avec le Vietnam dans tous les domaines.

Le 3 mai, Bùi Thanh Son a eu une rencontre avec sa homologue japonaise Kamikawa Yoko, au cours de laquelle il a appelé le Japon à accroître ses investissements au Vietnam dans de nouveaux domaines comme les semi-conducteurs et à aider le Vietnam à participer à sa chaîne d’approvisionnement régionale.

Il a également suggéré que les deux pays favorisent la coopération dans les domaines de la culture, des échanges humains, du travail et de la formation du personnel.

Kamikawa Yoko a pour sa part déclaré que le Japon soutenait les initiatives, orientations et priorités proposées par le Vietnam pour promouvoir la coopération avec l’OCDE, et a accepté de forger une coopération entre les deux pays dans des forums multilatéraux comme l’OCDE et l’ASEAN.

Le Japon poursuivra son aide au Vietnam en matière d’industrialisation et de modernisation dans le nouveau contexte, a-t-elle promis.

Resserrer les liens avec l'OIF



Dans le cadre de son voyage de travail, le chef de la diplomatie vietnamienne a visité le siège de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) à Paris, où il a rencontré la secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo.

Bùi Thanh Son a déclaré que le Vietnam soutenait toujours les efforts de l’OIF visant à promouvoir la coopération pour la paix et le développement dans le monde, notant que le Vietnam participerait et contribuerait activement au XIXe Sommet de la Francophonie prévu en octobre en France.

Louise Mushikiwabo a souligné que l’OIF attachait de l’importance au rôle et à la position du Vietnam au sein de la communauté francophone. Elle a promis d’aider le Vietnam à renforcer de manière durable ses liens économiques, commerciaux, d’investissement et touristiques avec les pays francophones.

L'OIF renforcera sa coopération avec le Vietnam dans la diffusion de la langue française et en offrira une formation aux forces de maintien de la paix vietnamiennes, a-t-elle déclaré, ajoutant que l'Organisation était prête à admettre des responsables vietnamiens pour travailler au sein de son Secrétariat.

